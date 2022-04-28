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День 64-й: уничтожение украинских ракет "Точка-У" и планы США помочь Киеву

День 64-й: уничтожение украинских ракет "Точка-У" и планы США помочь Киеву - РИА Новости, 28.04.2022

День 64-й: уничтожение украинских ракет "Точка-У" и планы США помочь Киеву

Ракетные войска РФ уничтожили пусковую установку тактического ракетного комплекса "Точка-У" украинских войск в четверг, а США заявили о планах направить... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T22:05

2022-04-28T22:05

2022-04-28T22:05

обострение ситуации в днр и лнр

джо байден

россия

украина

киев

войска воздушно-космической обороны

министерство обороны сша

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Ракетные войска РФ уничтожили пусковую установку тактического ракетного комплекса "Точка-У" украинских войск в четверг, а США заявили о планах направить беспрецедентные 33 миллиарда долларов в качестве помощи Киеву.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Ход операцииРакетные войска РФ за день нанесли поражение двум районам сосредоточения живой силы и техники украинских войск, уничтожена пусковая установка тактического ракетного комплекса "Точка-У", заявило Минобороны РФ.Оперативно-тактическая авиация ВКС России за сутки поразила 76 военных объектов Украины, в том числе два склада с ракетами и командный пункт. Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили один украинский бомбардировщик Су-24 и пять беспилотников, заявило Минобороны РФ.Кроме того, ракетами воздушного базирования поражены 38 военных объектов Украины, среди них три пункта управления, 22 опорных пункта националистов, семь районов сосредоточения живой силы и военной техники. Также за день у Петрополья и Малой Камышевахи сбиты три украинские баллистические ракеты "Точка-У".Отмечается, что российская ПВО отразила удар ракетой "Точка-У" по городской больнице города Изюм Харьковской области, где российские медики оказывают помощь местному населению.Новая помощь КиевуВ четверг Белый дом заявил, что президент США Джо Байден направил запрос в конгресс о выделении дополнительно 33 миллиардов долларов на новую помощь Украине в условиях продолжающейся специальной военной операции РФ. Средства планируется направить на военную, экономическую и гуманитарную помощь.При этом высокопоставленный представитель Пентагона заявил журналистам, что США не считают, что запрос президента к американскому конгрессу о выделении дополнительных средств на помощь Украине провоцирует эскалацию конфликта в этой стране.Также в четверг бундестаг принял заявление с призывом к правительству оказывать всеобъемлющую поддержку Украине, в том числе поставками тяжелого оружия. Заявление было подготовлено правящими партиями и получило поддержку оппозиции - из 693 голосовавших резолюции поддержали 586 депутатов. Резолюция была принята после нескольких недель дебатов в Германии вокруг поставок оружия Украине, часть политиков из правящей коалиции критиковала правительство за, по их мнению, недостаточную решительность в поставок вооружений.Переговорный процессКак заявили в МИД РФ, Москва по состоянию на утро четверга все еще не получила ответа Киева на российские предложения, заявил МИД РФ.В то же время президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров в четверг заявил российскому коллеге Владимиру Путину о намерении нарастить стамбульский процесс между переговорными делегациями Москвы и Киева.

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украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Минобороны РФ о пораженных военных объектах Украины и сбитых ракетах "Точка-У" Брифинг МО 28.04 вечер 2022-04-28T22:05 true PT1M58S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

джо байден, россия, украина, киев, войска воздушно-космической обороны, министерство обороны сша