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На Ямале вводят дополнительные меры поддержки для участников спецоперации - РИА Новости, 28.04.2022
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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
https://ria.ru/20220428/spetsoperatsiya-1785939120.html
На Ямале вводят дополнительные меры поддержки для участников спецоперации
На Ямале вводят дополнительные меры поддержки для участников спецоперации - РИА Новости, 28.04.2022
На Ямале вводят дополнительные меры поддержки для участников спецоперации
Дополнительные меры поддержки для участников спецоперации вводятся в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T14:00
2022-04-28T14:00
ямало-ненецкий автономный округ
общество
дмитрий артюхов
ямал
украина
луганская народная республика
владимир путин
донецкая народная республика
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 апр – РИА Новости. Дополнительные меры поддержки для участников спецоперации вводятся в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает пресс-служба губернатора региона."Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов принял решение предоставить право первоочередного получения мер жилищной поддержки ветеранам и инвалидам боевых действий, участвующих в специальной военной операции на территории Луганской народной республики, Донецкой народной республики и Украины, а также членам семей погибших солдат и офицеров", - говорится в сообщении.Власти уточняют, что ветераны смогут в приоритетном порядке принять участие в региональной программе для "Молодых семей", в программе "Сотрудничество", а также получить денежную выплату взамен земельного участка для многодетных семей."В эти дни вся страна думает о наших солдатах и офицерах, которые сегодня защищают нашу Родину, отстаивают ее интересы. Мы на местах должны принимать дополнительные меры, чтобы помогать семьям участников боевых действий. Поэтому решили в приоритетном порядке предоставлять им поддержку по нашим основным жилищным программам. В ближайшее время примем все необходимые документы, и семьи смогут обращаться в органы жилищной политики", - приводятся в сообщении слова губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова.По региональной программе для молодых семей ямальцы могут получить жилищный сертификат, который можно направить на покупку квартиры или погашение ипотеки. По программе "Сотрудничество" жители округа могут переехать на юг Тюменской области. Для многодетных семей на Ямале предоставляется выплата взамен земельного участка. Сумма зависит от состава и доходов семьи. Многодетная семья из пяти человек может получить до 2 миллионов рублей.После принятия нормативной базы семьи ветеранов смогут обратиться за поддержкой в жилищное управление в своем муниципалитете или в окружной департамент строительства и жилищной политики, отмечает пресс-служба.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220410/yanao-1782775805.html
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ямал
украина
луганская народная республика
донецкая народная республика
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общество, дмитрий артюхов, ямал, украина, луганская народная республика, владимир путин, донецкая народная республика, ямало-ненецкий автономный округ (янао)
14:00 28.04.2022
 
На Ямале вводят дополнительные меры поддержки для участников спецоперации

На Ямале вводят дополнительные меры поддержки для участников спецоперации

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКолонна российской военной техники
Колонна российской военной техники - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 апр – РИА Новости. Дополнительные меры поддержки для участников спецоперации вводятся в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает пресс-служба губернатора региона.
"Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов принял решение предоставить право первоочередного получения мер жилищной поддержки ветеранам и инвалидам боевых действий, участвующих в специальной военной операции на территории Луганской народной республики, Донецкой народной республики и Украины, а также членам семей погибших солдат и офицеров", - говорится в сообщении.
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Власти уточняют, что ветераны смогут в приоритетном порядке принять участие в региональной программе для "Молодых семей", в программе "Сотрудничество", а также получить денежную выплату взамен земельного участка для многодетных семей.
"В эти дни вся страна думает о наших солдатах и офицерах, которые сегодня защищают нашу Родину, отстаивают ее интересы. Мы на местах должны принимать дополнительные меры, чтобы помогать семьям участников боевых действий. Поэтому решили в приоритетном порядке предоставлять им поддержку по нашим основным жилищным программам. В ближайшее время примем все необходимые документы, и семьи смогут обращаться в органы жилищной политики", - приводятся в сообщении слова губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова.
По региональной программе для молодых семей ямальцы могут получить жилищный сертификат, который можно направить на покупку квартиры или погашение ипотеки. По программе "Сотрудничество" жители округа могут переехать на юг Тюменской области. Для многодетных семей на Ямале предоставляется выплата взамен земельного участка. Сумма зависит от состава и доходов семьи. Многодетная семья из пяти человек может получить до 2 миллионов рублей.
После принятия нормативной базы семьи ветеранов смогут обратиться за поддержкой в жилищное управление в своем муниципалитете или в окружной департамент строительства и жилищной политики, отмечает пресс-служба.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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Ямало-Ненецкий автономный округОбществоДмитрий АртюховЯмалУкраинаЛуганская Народная РеспубликаВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)
 
 
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