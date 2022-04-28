https://ria.ru/20220428/sotrudnik-1785878568.html

Турчак заявил о риске увольнения 600 тысяч сотрудников иностранных компаний

Турчак заявил о риске увольнения 600 тысяч сотрудников иностранных компаний - РИА Новости, 28.04.2022

Турчак заявил о риске увольнения 600 тысяч сотрудников иностранных компаний

До начала специальный военной операции в иностранных компаниях "из недружественных стран" трудилось около 2 миллионов человек, сейчас 600 тысяч ушли в простой... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T10:29

2022-04-28T10:29

2022-04-28T10:44

экономика

россия

андрей турчак

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. До начала специальный военной операции в иностранных компаниях "из недружественных стран" трудилось около 2 миллионов человек, сейчас 600 тысяч ушли в простой или оказались под риском увольнения, сказал Секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак."Занятость и экономика. Вчера на совете законодателей президент подчеркнул особую ответственность ЕР за подготовку системных мер поддержки… До начала специальной военной операции в иностранных компаниях из недружественных нам стран трудилось порядка 2 миллионов человек, сейчас 600 тысяч ушли в простой или оказались под риском увольнения", - сказал Турчак в ходе открытия Всероссийского муниципального форума.

https://ria.ru/20220427/bezrabotitsa-1785828669.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, андрей турчак