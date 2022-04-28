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Турчак заявил о риске увольнения 600 тысяч сотрудников иностранных компаний - РИА Новости, 28.04.2022
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Турчак заявил о риске увольнения 600 тысяч сотрудников иностранных компаний
Турчак заявил о риске увольнения 600 тысяч сотрудников иностранных компаний - РИА Новости, 28.04.2022
Турчак заявил о риске увольнения 600 тысяч сотрудников иностранных компаний
До начала специальный военной операции в иностранных компаниях "из недружественных стран" трудилось около 2 миллионов человек, сейчас 600 тысяч ушли в простой... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T10:29
2022-04-28T10:44
экономика
россия
андрей турчак
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. До начала специальный военной операции в иностранных компаниях "из недружественных стран" трудилось около 2 миллионов человек, сейчас 600 тысяч ушли в простой или оказались под риском увольнения, сказал Секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак."Занятость и экономика. Вчера на совете законодателей президент подчеркнул особую ответственность ЕР за подготовку системных мер поддержки… До начала специальной военной операции в иностранных компаниях из недружественных нам стран трудилось порядка 2 миллионов человек, сейчас 600 тысяч ушли в простой или оказались под риском увольнения", - сказал Турчак в ходе открытия Всероссийского муниципального форума.
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экономика, россия, андрей турчак
10:29 28.04.2022 (обновлено: 10:44 28.04.2022)
 
Турчак заявил о риске увольнения 600 тысяч сотрудников иностранных компаний

Турчак: в компаниях из недружественных стран до февраля трудились два миллиона человек

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкРабота в офисе
Работа в офисе - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. До начала специальный военной операции в иностранных компаниях "из недружественных стран" трудилось около 2 миллионов человек, сейчас 600 тысяч ушли в простой или оказались под риском увольнения, сказал Секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак.
"Занятость и экономика. Вчера на совете законодателей президент подчеркнул особую ответственность ЕР за подготовку системных мер поддержки… До начала специальной военной операции в иностранных компаниях из недружественных нам стран трудилось порядка 2 миллионов человек, сейчас 600 тысяч ушли в простой или оказались под риском увольнения", - сказал Турчак в ходе открытия Всероссийского муниципального форума.
Трудовая книжка - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
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ЭкономикаРоссияАндрей Турчак
 
 
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