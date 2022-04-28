https://ria.ru/20220428/sobchak-1785886180.html
Собчак пришла к Богомолову на открытие театра в Москве
Собчак пришла к Богомолову на открытие театра в Москве - РИА Новости, 28.04.2022
Собчак пришла к Богомолову на открытие театра в Москве
Ксения Собчак пришла лично поздравить Константина Богомолова с открытием Театра на Малой Бронной после реставрации. РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T11:41
2022-04-28T11:41
2022-04-28T11:41
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Ксения Собчак пришла лично поздравить Константина Богомолова с открытием Театра на Малой Бронной после реставрации.В комментариях пользователи присоединились к поздравлениям.Но по поводу интерьера мнения разделились, некоторым комментаторам показалось, что в зале слишком мрачно.Другие пользователи положительно отметили общее цветовое решение помещения.Первым спектаклем обновленного театра стала постановка "Таня", режиссером которой выступил Богомолов.
https://ria.ru/20220409/sobchak-1782694511.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, ксения собчак, константин богомолов, шоу-бизнес
Собчак пришла к Богомолову на открытие театра в Москве
Собчак пришла к Богомолову на открытие Театра на Малой Бронной в Москве
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Ксения Собчак пришла лично поздравить Константина Богомолова с открытием Театра на Малой Бронной после реставрации.
В комментариях пользователи присоединились к поздравлениям.
"Театр – это прекрасно, давайте поздравим, ведь это искусство. Творческих побед и вдохновения!" – отметили пользователи.
Но по поводу интерьера мнения разделились, некоторым комментаторам показалось, что в зале слишком мрачно.
"Мрачно", "Мне кажется, отсутствует удобство при просмотре в таком расположении сидячих мест", – сказали подписчики.
Другие пользователи положительно отметили общее цветовое решение помещения.
"Серо-голубые тона – очень красиво!" – написали в комментариях.
Первым спектаклем обновленного театра стала постановка "Таня", режиссером которой выступил Богомолов.