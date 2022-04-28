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Собчак пришла к Богомолову на открытие театра в Москве - РИА Новости, 28.04.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220428/sobchak-1785886180.html
Собчак пришла к Богомолову на открытие театра в Москве
Собчак пришла к Богомолову на открытие театра в Москве - РИА Новости, 28.04.2022
Собчак пришла к Богомолову на открытие театра в Москве
Ксения Собчак пришла лично поздравить Константина Богомолова с открытием Театра на Малой Бронной после реставрации. РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T11:41
2022-04-28T11:41
шоубиз
знаменитости
ксения собчак
константин богомолов
шоу-бизнес
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Ксения Собчак пришла лично поздравить Константина Богомолова с открытием Театра на Малой Бронной после реставрации.В комментариях пользователи присоединились к поздравлениям.Но по поводу интерьера мнения разделились, некоторым комментаторам показалось, что в зале слишком мрачно.Другие пользователи положительно отметили общее цветовое решение помещения.Первым спектаклем обновленного театра стала постановка "Таня", режиссером которой выступил Богомолов.
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знаменитости, ксения собчак, константин богомолов, шоу-бизнес
11:41 28.04.2022
 
Собчак пришла к Богомолову на открытие театра в Москве

Собчак пришла к Богомолову на открытие Театра на Малой Бронной в Москве

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкКонстантин Богомолов и Ксения Собчак
Константин Богомолов и Ксения Собчак - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Ксения Собчак пришла лично поздравить Константина Богомолова с открытием Театра на Малой Бронной после реставрации.
В комментариях пользователи присоединились к поздравлениям.

"Театр – это прекрасно, давайте поздравим, ведь это искусство. Творческих побед и вдохновения!" – отметили пользователи.

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкИтоги реставрационных работ в Театре на Бронной
Итоги реставрационных работ в Театре на Бронной - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Но по поводу интерьера мнения разделились, некоторым комментаторам показалось, что в зале слишком мрачно.

"Мрачно", "Мне кажется, отсутствует удобство при просмотре в таком расположении сидячих мест", – сказали подписчики.

Другие пользователи положительно отметили общее цветовое решение помещения.

"Серо-голубые тона – очень красиво!" – написали в комментариях.

Первым спектаклем обновленного театра стала постановка "Таня", режиссером которой выступил Богомолов.
Ксения Собчак - РИА Новости, 1920, 09.04.2022
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