https://ria.ru/20220428/sobchak-1785886180.html

Собчак пришла к Богомолову на открытие театра в Москве

Собчак пришла к Богомолову на открытие театра в Москве - РИА Новости, 28.04.2022

Собчак пришла к Богомолову на открытие театра в Москве

Ксения Собчак пришла лично поздравить Константина Богомолова с открытием Театра на Малой Бронной после реставрации. РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T11:41

2022-04-28T11:41

2022-04-28T11:41

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ксения собчак

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Ксения Собчак пришла лично поздравить Константина Богомолова с открытием Театра на Малой Бронной после реставрации.В комментариях пользователи присоединились к поздравлениям.Но по поводу интерьера мнения разделились, некоторым комментаторам показалось, что в зале слишком мрачно.Другие пользователи положительно отметили общее цветовое решение помещения.Первым спектаклем обновленного театра стала постановка "Таня", режиссером которой выступил Богомолов.

https://ria.ru/20220409/sobchak-1782694511.html

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2022

Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, ксения собчак, константин богомолов, шоу-бизнес