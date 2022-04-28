https://ria.ru/20220428/siriya-1785984408.html
Асад назначил Али Махмуда Аббаса главой Минобороны
Асад назначил Али Махмуда Аббаса главой Минобороны - РИА Новости, 28.04.2022
Асад назначил Али Махмуда Аббаса главой Минобороны
Президент Сирии Башар Асад назначил генерал-майора Али Махмуда Аббаса главой министерства обороны страны, говорится в заявлении канцелярии сирийского... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T16:44
2022-04-28T16:44
2022-04-28T16:44
в мире
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башар асад
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад назначил генерал-майора Али Махмуда Аббаса главой министерства обороны страны, говорится в заявлении канцелярии сирийского президента."Президент Асад издал указ № 115 о назначении генерал-майора Али Махмуда Аббаса министром обороны", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220428/rassledovaniya-1785976751.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия, башар асад
Асад назначил Али Махмуда Аббаса главой Минобороны
Президент Сирии Асад назначил генерал-майора Али Махмуда Аббаса главой Минобороны