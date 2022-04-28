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Асад назначил Али Махмуда Аббаса главой Минобороны - РИА Новости, 28.04.2022
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Асад назначил Али Махмуда Аббаса главой Минобороны
Асад назначил Али Махмуда Аббаса главой Минобороны - РИА Новости, 28.04.2022
Асад назначил Али Махмуда Аббаса главой Минобороны
Президент Сирии Башар Асад назначил генерал-майора Али Махмуда Аббаса главой министерства обороны страны, говорится в заявлении канцелярии сирийского... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T16:44
2022-04-28T16:44
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сирия
башар асад
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад назначил генерал-майора Али Махмуда Аббаса главой министерства обороны страны, говорится в заявлении канцелярии сирийского президента."Президент Асад издал указ № 115 о назначении генерал-майора Али Махмуда Аббаса министром обороны", - говорится в сообщении.
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в мире, сирия, башар асад
16:44 28.04.2022
 
Асад назначил Али Махмуда Аббаса главой Минобороны

Президент Сирии Асад назначил генерал-майора Али Махмуда Аббаса главой Минобороны

© РИА Новости / Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанкСирийский флаг
Сирийский флаг - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад назначил генерал-майора Али Махмуда Аббаса главой министерства обороны страны, говорится в заявлении канцелярии сирийского президента.
"Президент Асад издал указ № 115 о назначении генерал-майора Али Махмуда Аббаса министром обороны", - говорится в сообщении.
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