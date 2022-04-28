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В некоторых регионах России могут отменить шествия "Бессмертного полка" - РИА Новости, 28.04.2022
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В некоторых регионах России могут отменить шествия "Бессмертного полка"
В некоторых регионах России могут отменить шествия "Бессмертного полка" - РИА Новости, 28.04.2022
В некоторых регионах России могут отменить шествия "Бессмертного полка"
Безопасность людей – приоритет для организаторов "Бессмертного полка", поэтому в ряде регионов РФ шествия могут не состояться из-за эпидемиологической ситуации, РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T14:27
2022-04-28T14:35
день победы
бессмертный полк
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Безопасность людей – приоритет для организаторов "Бессмертного полка", поэтому в ряде регионов РФ шествия могут не состояться из-за эпидемиологической ситуации, связанной с ковидными ограничениями, заявил сопредседатель Центрального штаба ООД "Бессмертный полк России", генерал-полковник, кавалер ордена святого Георгия IV степени Сергей Макаров."Мы сегодня подтверждаем, что шествие "Бессмертного полка России" в этом году пройдет по улицам городов и весей, по площадям и мы сможем плечом к плечу с вами, пройти в этом строй, неся портреты любимых героев-освободителей, спасших мир от нацизма в далеком 1945 году. Однако мы должны понимать, что, возможно, в некоторых регионах нашей страны не все смогут пройти. Различные условия к требованиям безопасности", - сказал он на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня"."Различные условия к требованиям безопасности не позволят. То ли это будет пандемия, то ли другие какие-то условия, но главное для нас - это обеспечить безопасность нашего движения в ходе маршей "Бессмертного полка", - добавил Макаров.
https://ria.ru/20220428/polk-1785944418.html
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день победы, бессмертный полк, коронавирус covid-19
14:27 28.04.2022 (обновлено: 14:35 28.04.2022)
 
В некоторых регионах России могут отменить шествия "Бессмертного полка"

Сергей Макаров: в некоторых регионах России могут отменить шествия "Бессмертного полка"

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкУчастники акции "Бессмертный полк" в Санкт-Петербурге
Участники акции Бессмертный полк в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Участники акции "Бессмертный полк" в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Безопасность людей – приоритет для организаторов "Бессмертного полка", поэтому в ряде регионов РФ шествия могут не состояться из-за эпидемиологической ситуации, связанной с ковидными ограничениями, заявил сопредседатель Центрального штаба ООД "Бессмертный полк России", генерал-полковник, кавалер ордена святого Георгия IV степени Сергей Макаров.
"Мы сегодня подтверждаем, что шествие "Бессмертного полка России" в этом году пройдет по улицам городов и весей, по площадям и мы сможем плечом к плечу с вами, пройти в этом строй, неся портреты любимых героев-освободителей, спасших мир от нацизма в далеком 1945 году. Однако мы должны понимать, что, возможно, в некоторых регионах нашей страны не все смогут пройти. Различные условия к требованиям безопасности", - сказал он на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
"Различные условия к требованиям безопасности не позволят. То ли это будет пандемия, то ли другие какие-то условия, но главное для нас - это обеспечить безопасность нашего движения в ходе маршей "Бессмертного полка", - добавил Макаров.
Акция Бессмертный полк в городах России - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
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