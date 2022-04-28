Рейтинг@Mail.ru
Сенатор: изъятие активов российских бизнесменов оттолкнет от США инвесторов - РИА Новости, 28.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220428/sanktsii-1785981381.html
Сенатор: изъятие активов российских бизнесменов оттолкнет от США инвесторов
Сенатор: изъятие активов российских бизнесменов оттолкнет от США инвесторов - РИА Новости, 28.04.2022
Сенатор: изъятие активов российских бизнесменов оттолкнет от США инвесторов
Возможные действия Вашингтона по изъятию активов российских бизнесменов оттолкнет от США другие страны, инвесторов, сократит международные расчеты в долларах,... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T16:33
2022-04-28T16:52
экономика
сша
джо байден
вашингтон (штат)
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783360905_0:201:3071:1928_1920x0_80_0_0_08d0cae46abd1c68b0e51d4b1be85a98.jpg
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Возможные действия Вашингтона по изъятию активов российских бизнесменов оттолкнет от США другие страны, инвесторов, сократит международные расчеты в долларах, заявил РИА Новости в четверг замглавы экономического комитета Совфеда Иван Абрамов.Ранее в четверг Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден намерен представить конгрессу инициативу об изъятии активов российских предпринимателей и их дальнейшем направлении на Украину."В этой ситуации нужно понимать, что любое действие имеет противодействие. И если вы изымаете активы у наших физических лиц за рубежом, мы будем изымать активы у ваших физлиц", - сказал Абрамов.Он полагает, что тема должна обсуждаться на международных площадках, когда принимаются неправовые решения о чужой собственности.Кроме того, возможное решение Вашингтона "оттолкнет от США другие страны, инвесторов, сократит взаиморасчеты в долларах".
https://ria.ru/20220428/bayden-1785957540.html
сша
вашингтон (штат)
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783360905_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_232c27d2e226f418fadbb5420d7a1211.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, сша, джо байден, вашингтон (штат), украина
16:33 28.04.2022 (обновлено: 16:52 28.04.2022)
 
Сенатор: изъятие активов российских бизнесменов оттолкнет от США инвесторов

Сенатор Абрамов: изъятие активов российских бизнесменов оттолкнет от США инвесторов

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкСенаторы на заседании Совета Федерации
Сенаторы на заседании Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в фотобанк
Сенаторы на заседании Совета Федерации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Возможные действия Вашингтона по изъятию активов российских бизнесменов оттолкнет от США другие страны, инвесторов, сократит международные расчеты в долларах, заявил РИА Новости в четверг замглавы экономического комитета Совфеда Иван Абрамов.
Ранее в четверг Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден намерен представить конгрессу инициативу об изъятии активов российских предпринимателей и их дальнейшем направлении на Украину.
"В этой ситуации нужно понимать, что любое действие имеет противодействие. И если вы изымаете активы у наших физических лиц за рубежом, мы будем изымать активы у ваших физлиц", - сказал Абрамов.
Он полагает, что тема должна обсуждаться на международных площадках, когда принимаются неправовые решения о чужой собственности.
Кроме того, возможное решение Вашингтона "оттолкнет от США другие страны, инвесторов, сократит взаиморасчеты в долларах".
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
Вчера, 15:09
В США предложат изымать активы российских бизнесменов в пользу Украины
 
ЭкономикаСШАДжо БайденВашингтон (штат)Украина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала