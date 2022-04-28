https://ria.ru/20220428/sanktsii-1785981381.html

Сенатор: изъятие активов российских бизнесменов оттолкнет от США инвесторов

Сенатор: изъятие активов российских бизнесменов оттолкнет от США инвесторов - РИА Новости, 28.04.2022

Сенатор: изъятие активов российских бизнесменов оттолкнет от США инвесторов

Возможные действия Вашингтона по изъятию активов российских бизнесменов оттолкнет от США другие страны, инвесторов, сократит международные расчеты в долларах,... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T16:33

2022-04-28T16:33

2022-04-28T16:52

экономика

сша

джо байден

вашингтон (штат)

украина

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Возможные действия Вашингтона по изъятию активов российских бизнесменов оттолкнет от США другие страны, инвесторов, сократит международные расчеты в долларах, заявил РИА Новости в четверг замглавы экономического комитета Совфеда Иван Абрамов.Ранее в четверг Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден намерен представить конгрессу инициативу об изъятии активов российских предпринимателей и их дальнейшем направлении на Украину."В этой ситуации нужно понимать, что любое действие имеет противодействие. И если вы изымаете активы у наших физических лиц за рубежом, мы будем изымать активы у ваших физлиц", - сказал Абрамов.Он полагает, что тема должна обсуждаться на международных площадках, когда принимаются неправовые решения о чужой собственности.Кроме того, возможное решение Вашингтона "оттолкнет от США другие страны, инвесторов, сократит взаиморасчеты в долларах".

https://ria.ru/20220428/bayden-1785957540.html

сша

вашингтон (штат)

украина

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экономика, сша, джо байден, вашингтон (штат), украина