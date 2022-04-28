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США законодательно легализуют государственный грабеж, заявил Слуцкий

США законодательно легализуют государственный грабеж, заявил Слуцкий - РИА Новости, 28.04.2022

США законодательно легализуют государственный грабеж, заявил Слуцкий

Глава комитета по международным делам Госдумы Леонид Слуцкий, комментируя инициативу президента США Джо Байдена об изъятии активов предпринимателей из РФ,... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T15:49

2022-04-28T15:49

2022-04-28T16:01

леонид слуцкий (политик)

джо байден

сша

в мире

вашингтон (штат)

конгресс сша

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Глава комитета по международным делам Госдумы Леонид Слуцкий, комментируя инициативу президента США Джо Байдена об изъятии активов предпринимателей из РФ, назвал ее легализацией государственного грабежа.Президент США Джо Байден в четверг предложит конгрессу законопроект, позволяющий "изымать" активы российских предпринимателей и направлять их "на пользу Украине", заявил Белый дом."США законодательно легализуют государственный грабеж. Палата представителей Конгресса США одобрила инициативу об аресте иностранных активов, которые могут быть признаны аффилированными с Россией. Средства от их реализации, по замыслу конгрессменов, должны идти на помощь Украине", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.Также он отметил, что при прямом содействии Вашингтона была запущена "цепь кровавых событий в Киеве, в результате которых к власти в 2014 году пришла русофобская неонацистская хунта"."И ее провал сейчас будет провалом не только США, но страшнейшим поражением всей неоколониальной политики коллективного Запада. Однако "помогать" Украине американцы готовы за чужой счет, снова попирая незыблемое еще совсем недавно на Западе право частной собственности и даже собственную Конституцию. Похоже, в своем антироссийском безумии с играми в гегемонию Америка вошла в процесс саморазрушения", - продолжил парламентарий.

https://ria.ru/20220428/bayden-1785957540.html

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леонид слуцкий (политик), джо байден, сша, в мире, вашингтон (штат), конгресс сша