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Праздник цветения сакуры в Москве пройдет в Бирюлевском дендропарке 3 мая - РИА Новости, 29.04.2022
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Праздник цветения сакуры в Москве пройдет в Бирюлевском дендропарке 3 мая
Праздник цветения сакуры в Москве пройдет в Бирюлевском дендропарке 3 мая - РИА Новости, 29.04.2022
Праздник цветения сакуры в Москве пройдет в Бирюлевском дендропарке 3 мая
Праздник цветения сакуры Ханами в Москве пройдет в Бирюлевском дендропарке 3 мая, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-28T17:11
2022-04-29T20:12
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москва
деревья
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Праздник цветения сакуры Ханами в Москве пройдет в Бирюлевском дендропарке 3 мая, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы."Ханами пройдет 3 мая в 12.00. Гости смогут познакомиться с традициями японской культуры, полюбоваться цветением сакуры под мелодии Страны восходящего солнца и поучаствовать в мастер-классах", - говорится в сообщении."Роща Сакуры" появилась в Бирюлевском дендропарке в 2010 году. Несколько десятков саженцев вишни мелкопильчатой привезли специально с острова Хоккайдо на севере Японии. В дендропарке сделали "сад камней" и "сухой ручей", сеть извилистых дорожек и скамеек для отдыха.Сакура - дерево долгожитель. Его возраст может исчисляться веками. Цветет японская вишня недолго - около недели. Розовые лепестки могут опасть и всего через несколько часов после полного раскрытия бутонов.
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москва, деревья
17:11 28.04.2022 (обновлено: 20:12 29.04.2022)
 

Праздник цветения сакуры в Москве пройдет в Бирюлевском дендропарке 3 мая

© РИА Новости / Михаил Мордасов / Перейти в фотобанксакура
сакура - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / Михаил Мордасов
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сакура
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Праздник цветения сакуры Ханами в Москве пройдет в Бирюлевском дендропарке 3 мая, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
"Ханами пройдет 3 мая в 12.00. Гости смогут познакомиться с традициями японской культуры, полюбоваться цветением сакуры под мелодии Страны восходящего солнца и поучаствовать в мастер-классах", - говорится в сообщении.
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26 апреля, 15:28Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Цветение раннецветущих растений началось на природных территориях Москвы
"Роща Сакуры" появилась в Бирюлевском дендропарке в 2010 году. Несколько десятков саженцев вишни мелкопильчатой привезли специально с острова Хоккайдо на севере Японии. В дендропарке сделали "сад камней" и "сухой ручей", сеть извилистых дорожек и скамеек для отдыха.
Сакура - дерево долгожитель. Его возраст может исчисляться веками. Цветет японская вишня недолго - около недели. Розовые лепестки могут опасть и всего через несколько часов после полного раскрытия бутонов.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваДеревья
 
 
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