https://ria.ru/20220428/sakura-1786252082.html

Праздник цветения сакуры в Москве пройдет в Бирюлевском дендропарке 3 мая

Праздник цветения сакуры в Москве пройдет в Бирюлевском дендропарке 3 мая - РИА Новости, 29.04.2022

Праздник цветения сакуры в Москве пройдет в Бирюлевском дендропарке 3 мая

Праздник цветения сакуры Ханами в Москве пройдет в Бирюлевском дендропарке 3 мая, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-28T17:11

2022-04-28T17:11

2022-04-29T20:12

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москва

деревья

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Праздник цветения сакуры Ханами в Москве пройдет в Бирюлевском дендропарке 3 мая, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы."Ханами пройдет 3 мая в 12.00. Гости смогут познакомиться с традициями японской культуры, полюбоваться цветением сакуры под мелодии Страны восходящего солнца и поучаствовать в мастер-классах", - говорится в сообщении."Роща Сакуры" появилась в Бирюлевском дендропарке в 2010 году. Несколько десятков саженцев вишни мелкопильчатой привезли специально с острова Хоккайдо на севере Японии. В дендропарке сделали "сад камней" и "сухой ручей", сеть извилистых дорожек и скамеек для отдыха.Сакура - дерево долгожитель. Его возраст может исчисляться веками. Цветет японская вишня недолго - около недели. Розовые лепестки могут опасть и всего через несколько часов после полного раскрытия бутонов.

https://ria.ru/20220426/moskva-1785731018.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, деревья