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Праздник цветения сакуры в Москве пройдет в Бирюлевском дендропарке 3 мая
Праздник цветения сакуры в Москве пройдет в Бирюлевском дендропарке 3 мая - РИА Новости, 29.04.2022
Праздник цветения сакуры в Москве пройдет в Бирюлевском дендропарке 3 мая
Праздник цветения сакуры Ханами в Москве пройдет в Бирюлевском дендропарке 3 мая, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-28T17:11
2022-04-28T17:11
2022-04-29T20:12
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Праздник цветения сакуры Ханами в Москве пройдет в Бирюлевском дендропарке 3 мая, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы."Ханами пройдет 3 мая в 12.00. Гости смогут познакомиться с традициями японской культуры, полюбоваться цветением сакуры под мелодии Страны восходящего солнца и поучаствовать в мастер-классах", - говорится в сообщении."Роща Сакуры" появилась в Бирюлевском дендропарке в 2010 году. Несколько десятков саженцев вишни мелкопильчатой привезли специально с острова Хоккайдо на севере Японии. В дендропарке сделали "сад камней" и "сухой ручей", сеть извилистых дорожек и скамеек для отдыха.Сакура - дерево долгожитель. Его возраст может исчисляться веками. Цветет японская вишня недолго - около недели. Розовые лепестки могут опасть и всего через несколько часов после полного раскрытия бутонов.
https://ria.ru/20220426/moskva-1785731018.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, деревья
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости.
Праздник цветения сакуры Ханами в Москве
пройдет в Бирюлевском дендропарке 3 мая, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
"Ханами пройдет 3 мая в 12.00. Гости смогут познакомиться с традициями японской культуры, полюбоваться цветением сакуры под мелодии Страны восходящего солнца и поучаствовать в мастер-классах", - говорится в сообщении.
"Роща Сакуры" появилась в Бирюлевском дендропарке в 2010 году. Несколько десятков саженцев вишни мелкопильчатой привезли специально с острова Хоккайдо на севере Японии. В дендропарке сделали "сад камней" и "сухой ручей", сеть извилистых дорожек и скамеек для отдыха.
Сакура - дерево долгожитель. Его возраст может исчисляться веками. Цветет японская вишня недолго - около недели. Розовые лепестки могут опасть и всего через несколько часов после полного раскрытия бутонов.