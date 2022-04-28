https://ria.ru/20220428/safronov-1785933627.html
Суд признал законным продление ареста Сафронову
Суд признал законным продление ареста Сафронову - РИА Новости, 28.04.2022
Суд признал законным продление ареста Сафронову
Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным продление на шесть месяцев ареста советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову, обвиняемому в... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T13:36
2022-04-28T13:36
2022-04-28T13:36
африка
россия
сша
московский городской суд
нато
роскосмос
происшествия
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным продление на шесть месяцев ареста советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову, обвиняемому в государственной измене, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Постановление Московского городского суда оставлено без изменений, апелляционные жалобы – без удовлетворения", - сказала пресс-секретарь суда Любовь Буданова.Ранее Мосгорсуд в ходе предварительного слушания продлил Сафронову содержание под стражей на шесть месяцев, до 9 сентября. Сейчас это дело рассматривается по существу, слушания проходят несколько раз в неделю.Сафронов, до перехода в "Роскосмос" занимавшийся военной и космической тематиками в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", был задержан 7 июля 2020 года. ФСБ сообщала, что ему вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО.Защита заявляла, что следователи подозревают Сафронова в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается предполагаемой передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки. Конечными получателями секретных сведений, по данным следствия, были США.Кроме того, по данным защиты, в окончательном обвинении следствие вменило Сафронову еще один эпизод: передачу политологу Демури Воронину некой информации о деятельности российских военных в Сирии, которую тот уже переслал представителям Цюрихского университета и разведке ФРГ.По данным Генпрокуратуры РФ, утверждавшей обвинительное заключение в отношении Сафронова, "документально подтверждены факты длительного, на протяжении 2015-2019 годов, выведывания и собирания Сафроновым секретной и совершенно секретной информации, в том числе в отношении военно-технического сотрудничества России с государствами ОДКБ, а также странами Ближнего Востока, Африки и Балканского полуострова".Собранные сведения, указали в ГП, Сафронов на возмездной основе "систематически передавал представителям иностранных разведок, осознавая, что эта информация может быть использована государствами-участниками блока НАТО против безопасности Российской Федерации".Бывший журналист не согласен ни с одним из пунктов обвинения и считает свое преследование незаконным.
https://ria.ru/20220305/safronov-1776815813.html
https://ria.ru/20220322/safronov-1779411591.html
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африка, россия, сша, московский городской суд, нато, роскосмос, происшествия
Суд признал законным продление ареста Сафронову
Суд признал законным продление на полгода ареста советнику главы "Роскосмоса" Сафронову