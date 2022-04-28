https://ria.ru/20220428/safronov-1785933627.html

Суд признал законным продление ареста Сафронову

Суд признал законным продление ареста Сафронову - РИА Новости, 28.04.2022

Суд признал законным продление ареста Сафронову

Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным продление на шесть месяцев ареста советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову, обвиняемому в... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T13:36

2022-04-28T13:36

2022-04-28T13:36

африка

россия

сша

московский городской суд

нато

роскосмос

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772082172_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b2c4e451665853b054ee1161f3827796.jpg

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным продление на шесть месяцев ареста советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову, обвиняемому в государственной измене, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Постановление Московского городского суда оставлено без изменений, апелляционные жалобы – без удовлетворения", - сказала пресс-секретарь суда Любовь Буданова.Ранее Мосгорсуд в ходе предварительного слушания продлил Сафронову содержание под стражей на шесть месяцев, до 9 сентября. Сейчас это дело рассматривается по существу, слушания проходят несколько раз в неделю.Сафронов, до перехода в "Роскосмос" занимавшийся военной и космической тематиками в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", был задержан 7 июля 2020 года. ФСБ сообщала, что ему вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО.Защита заявляла, что следователи подозревают Сафронова в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается предполагаемой передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки. Конечными получателями секретных сведений, по данным следствия, были США.Кроме того, по данным защиты, в окончательном обвинении следствие вменило Сафронову еще один эпизод: передачу политологу Демури Воронину некой информации о деятельности российских военных в Сирии, которую тот уже переслал представителям Цюрихского университета и разведке ФРГ.По данным Генпрокуратуры РФ, утверждавшей обвинительное заключение в отношении Сафронова, "документально подтверждены факты длительного, на протяжении 2015-2019 годов, выведывания и собирания Сафроновым секретной и совершенно секретной информации, в том числе в отношении военно-технического сотрудничества России с государствами ОДКБ, а также странами Ближнего Востока, Африки и Балканского полуострова".Собранные сведения, указали в ГП, Сафронов на возмездной основе "систематически передавал представителям иностранных разведок, осознавая, что эта информация может быть использована государствами-участниками блока НАТО против безопасности Российской Федерации".Бывший журналист не согласен ни с одним из пунктов обвинения и считает свое преследование незаконным.

https://ria.ru/20220305/safronov-1776815813.html

https://ria.ru/20220322/safronov-1779411591.html

африка

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

африка, россия, сша, московский городской суд, нато, роскосмос, происшествия