https://ria.ru/20220428/rynki-1786043382.html

Рынки и АЗС заработали в Мариуполе

Рынки и АЗС заработали в Мариуполе - РИА Новости, 28.04.2022

Рынки и АЗС заработали в Мариуполе

Мирная жизнь постепенно возвращается в Мариуполь, уже заработали рынки и автозаправочная станция, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T22:40

2022-04-28T22:40

2022-04-28T22:40

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

александр семенов (батальон "восток")

мариуполь

донецкая народная республика

игорь конашенков

днр

украина

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МАРИУПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости. Мирная жизнь постепенно возвращается в Мариуполь, уже заработали рынки и автозаправочная станция, передает корреспондент РИА Новости.Стационарные торговые площадки на данный момент не работают из-за повреждений в результате боев, но люди организуют торговлю вдоль проспектов и вблизи киосков. В продаже продукты питания, сигареты и предметы личной гигиены. Расплачиваться можно как украинской гривной, так и российским рублём.В Мариуполе появились группы людей, которые приводят город в порядок: подметают улицы, убирают с дорог оборванные провода и части автомобилей, передает корреспондент РИА Новости.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. Шестнадцатого апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь".

https://ria.ru/20220428/mariupol-1785861022.html

мариуполь

донецкая народная республика

украина

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в мире, александр семенов (батальон "восток"), мариуполь, донецкая народная республика, игорь конашенков, днр, украина