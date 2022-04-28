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Рынки и АЗС заработали в Мариуполе - РИА Новости, 28.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220428/rynki-1786043382.html
Рынки и АЗС заработали в Мариуполе
Рынки и АЗС заработали в Мариуполе - РИА Новости, 28.04.2022
Рынки и АЗС заработали в Мариуполе
Мирная жизнь постепенно возвращается в Мариуполь, уже заработали рынки и автозаправочная станция, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T22:40
2022-04-28T22:40
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
александр семенов (батальон "восток")
мариуполь
донецкая народная республика
игорь конашенков
днр
украина
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МАРИУПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости. Мирная жизнь постепенно возвращается в Мариуполь, уже заработали рынки и автозаправочная станция, передает корреспондент РИА Новости.Стационарные торговые площадки на данный момент не работают из-за повреждений в результате боев, но люди организуют торговлю вдоль проспектов и вблизи киосков. В продаже продукты питания, сигареты и предметы личной гигиены. Расплачиваться можно как украинской гривной, так и российским рублём.В Мариуполе появились группы людей, которые приводят город в порядок: подметают улицы, убирают с дорог оборванные провода и части автомобилей, передает корреспондент РИА Новости.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. Шестнадцатого апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь".
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мариуполь
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в мире, александр семенов (батальон "восток"), мариуполь, донецкая народная республика, игорь конашенков, днр, украина
22:40 28.04.2022
 
Рынки и АЗС заработали в Мариуполе

Рынки и автозаправочная станция заработали в Мариуполе

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в фотобанкРазрушенные здания Мариуполя
Разрушенные здания Мариуполя - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Разрушенные здания Мариуполя. Архивное фото
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МАРИУПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости. Мирная жизнь постепенно возвращается в Мариуполь, уже заработали рынки и автозаправочная станция, передает корреспондент РИА Новости.
Стационарные торговые площадки на данный момент не работают из-за повреждений в результате боев, но люди организуют торговлю вдоль проспектов и вблизи киосков. В продаже продукты питания, сигареты и предметы личной гигиены. Расплачиваться можно как украинской гривной, так и российским рублём.
В Мариуполе появились группы людей, которые приводят город в порядок: подметают улицы, убирают с дорог оборванные провода и части автомобилей, передает корреспондент РИА Новости.
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. Шестнадцатого апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь".
Бойцы Народной милиции ДНР в Левобережном районе Мариуполя - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
Вчера, 08:07Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреАлександр Семенов (батальон "Восток")МариупольДонецкая Народная РеспубликаИгорь КонашенковДНРУкраина
 
 
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