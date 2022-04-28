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Фонд Росконгресс проведет масштабный конкурс цифрового искусства

Фонд Росконгресс проведет масштабный конкурс цифрового искусства - РИА Новости, 28.04.2022

Фонд Росконгресс проведет масштабный конкурс цифрового искусства

Фонд "Росконгресс" при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и РОСИЗО проведет Конкурс цифрового искусства "Создавая будущее 2050" с апреля по... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T13:22

2022-04-28T13:22

2022-04-28T13:22

пресс-релизы

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МОСКВА, 28 апр – Пресс-служба Фонда Росконгресс. Фонд "Росконгресс" при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и РОСИЗО проведет Конкурс цифрового искусства "Создавая будущее 2050" с апреля по июнь 2022 года с подведением итогов на юбилейном Петербургском международном экономическом форуме. Операторами конкурса выступят инновационная платформа Business Priority и акселератор Лобачевский, обладающие большой экспертизой в проведении различных конкурсных инициатив федерального масштаба.Конкурс цифрового искусства "Создавая будущее 2050" объединит художников, ведущие музеи и галереи страны, экспертов арт-индустрии и всех тех, кому небезразлично digital-искусство. Проект призван повысить интерес к цифровому искусству, которое стремительно развивается в последние годы и существенно видоизменяет арт-индустрию."Цифровая парадигма –это ядро сегодняшней жизни. Цифровые технологии уже совершили переворот в методах демонстрации классического искусства, за короткое время сделав его по-настоящему доступным для всех - познакомиться с шедеврами стало возможным, не выходя из дома. Но технология без творчества всего лишь инструмент. При этом современное цифровое искусство как новый опыт в области культуры на наших глазах вырастает в мощное направление креативных индустрий с огромным оборотом. Финал конкурса "Создавая будущее 2050" состоится в рамках юбилейного ПМЭФ", – отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета по подготовки и проведению ПМЭФ Антон Кобяков.Сквозная тема конкурса – будущее – выбрана неспроста: испокон веков уклад нашей жизни сначала придумывали художники, фантасты и визионеры, а затем учёные, инженеры и предприниматели воплощали в реальность их образы. Современные информационные технологии открывают новые возможности и перед деятелями искусства. В частности, относительно новая технология NFT (англ. non-fungible token, в переводе с англ. – "невзаимозаменяемый токен") позволяет фиксировать права владения цифровым объектом, что ранее было невозможным. Арт-объекты участников конкурса "Создавая будущее 2050" будут переведены в NFT-формат и размещены на первом российском маркетплейсе Joys по осуществлению сделок купли-продажи подобных объектов."В наши дни синтез искусства и новых технологий открывает новые возможности для творческой реализации художника и его диалога со зрителем. Образы будущего, которые всегда занимали особое место в отечественной и мировой культуре, создаются теперь и в цифровом формате. Уверена, что, благодаря разнообразию тем, предложенных на конкурсе, ни одна идея не останется невостребованной", – подчеркнула Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.Принять участие в конкурсе "Создавая будущее 2050" могут все желающие: как профессиональные художники, так и любители. Сбор заявок уже открыт на сайте и продлится до 30 мая включительно. Участникам предлагается пофантазировать на тему будущего и представить свои работы в нескольких номинациях: "Мир достатка и процветания"; "Мир блокчейна и информационного равенства"; "Мир гармонии и здоровья"; "Медиа будущего"; "Мир самопознания и человека будущего"; "Города и корпорации нового типа"; "Просвещенный человек будущего", партнером которой выступает Российское общество "Знание" и специальная номинация для участников младше 14 лет – "Мир будущего глазами детей".Работы профессионалов и любителей будут оцениваться отдельно. Все арт-объекты получат предварительные оценки от экспертов Политехнического музея – партнера проекта, – а затем будут переданы на рассмотрение почетного жюри конкурса. В состав почетного жюри войдут Владимир Гусев, директор Государственного русского музея; Василий Церетели, директор Московского музея современного искусства; Светлана Чупшева, генеральный директор Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов; Сергей Першин, руководитель арт-кластера "Таврида"; Елена Титова, директор Всероссийского музея декоративного искусства; Елена Проничева, генеральный директор Политехнического музея; Андрей Черемисинов, директор по коммуникациям Госкорпорации "Росатом"; Максим Древаль, генеральный директор Российского общества "Знание"; специальный представитель РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой и другие.Работы финалистов конкурса будут демонстрироваться на LED-панелях юбилейного Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который пройдет с 15 по 18 июня в Санкт-Петербурге. Там же состоится и благотворительный аукцион работ участников конкурса в формате NFT в поддержку Фонда поддержки детей с тяжёлыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими заболеваниями "Круг добра"."АСИ уделяет особое внимание поддержке креативных индустрий как важному фактору устойчивого развития нашей страны. И цифровое искусство – один из перспективных элементов креативной экономики: технологии позволяют в первую очередь молодежи распространять свои арт-объекты в Сети и монетизировать их. Если раньше молодой художник сталкивался с множеством проблем и затрат, связанных с организацией выставок, то сегодня свои работы публике можно представить в два клика и мгновенно получить обратную связь. Уверена, что конкурс Фонда Росконгресс привлечет внимание общества к новым творческим технологиям и будет способствовать их дальнейшей популяризации", – подчеркнула генеральный директор Агентства стратегических инициатив, которое является партнером проекта Светлана Чупшева.Помимо этого, на второе полугодие 2022 года запланирована серия выставок лучших конкурсных работ на площадках ведущих музеев и галерей страны. Таким образом, каждый участник конкурса "Создавая будущее 2050" получит уникальную возможность экспонировать свои произведения на знаковых арт-площадках и представить их общественности; а музеи, в свою очередь, смогут адаптировать форматы диалога с аудиторией под современные тренды.СправочноСайт проекта.Хештег проекта: #CTF2050Все оперативные новости о подготовке ПМЭФ-22 - в официальных соцсетях форума.Telegram.ВК.Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор общероссийских, международных, конгрессных, выставочных, деловых, общественных, молодежных, спортивных мероприятий и событий в области культуры, создан в соответствии с решением Президента Российской Федерации.Фонд учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России. Фонд всесторонне изучает, анализирует, формирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, способствует развитию социального предпринимательства и благотворительных проектов.Мероприятия Фонда собирают участников из 208 стран и территорий, более 15 тысяч представителей СМИ ежегодно работают на площадках Росконгресса, в аналитическую и экспертную работу вовлечены более 5000 экспертов в России и за рубежом.Фонд взаимодействует со структурами ООН и другими международными организациями. Развивает многоформатное сотрудничество со 166 внешнеэкономическими партнерами, объединениями промышленников и предпринимателей, финансовыми, торговыми и бизнес-ассоциациями в 76 странах мира, со 154 российскими общественными организациями, федеральными органами исполнительной и законодательной власти, субъектами Российской Федерации.Официальные телеграм-каналы Фонда Росконгресс: на русском языке – t.me/Roscongress, на английском языке – t.me/RoscongressDirect, на испанском языке – t.me/RoscongressEsp.Официальный сайт и Информационно-аналитическая система Фонда Росконгресс.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы