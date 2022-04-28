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Жительнице прифронтового села в ЛНР из-за обстрелов пришлось рожать дома - РИА Новости, 28.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220428/rody-1786002059.html
Жительнице прифронтового села в ЛНР из-за обстрелов пришлось рожать дома
Жительнице прифронтового села в ЛНР из-за обстрелов пришлось рожать дома - РИА Новости, 28.04.2022
Жительнице прифронтового села в ЛНР из-за обстрелов пришлось рожать дома
Молодой женщине Татьяне из-за продолжающихся боевых действий в районе городов Рубежное и Северодонецк в Луганской народной республике пришлось рожать дома,... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T17:49
2022-04-28T17:49
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
луганская народная республика
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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ЧАБАНОВКА, 28 апр - РИА Новости. Молодой женщине Татьяне из-за продолжающихся боевых действий в районе городов Рубежное и Северодонецк в Луганской народной республике пришлось рожать дома, российские военные вывезли ее в безопасное место, рассказала РИА Новости сама Татьяна.Село Чабановка находится недалеко от городов Рубежное и Северодонецк, где продолжаются обстрелы и уличные бои. В Рубежном Народная милиция ЛНР при поддержке войск РФ заканчивают зачистку. Северодонецк пока остается под полной властью Киева. Из-за опасной ситуации в село не могли приехать экипажи скорой помощи, владельцы легковых машин также не рисковали вывезти Татьяну."Я очень волновалась и переживала из-за ребенка. Была уже 39-я неделя (беременности). Пришлось рожать дома. Спасибо соседям", - рассказала Татьяна. Опытные соседки помогли ей и даже перерезали пуповину. Потом жителям Чабановки удалось обратиться к военным врачам. "Они на каком-то танке вывезли меня в Гречишкино (соседнее село, где было более безопасно)", - рассказала Татьяна. "Спасибо военным врачам, осмотрели меня. Медседстры-девочки тоже помогли, спасибо им большое", - добавляет она. Вспоминая недавние события, Татьяна заплакала.Сейчас молодая мать с ребенком вернулись домой, хотя рядом продолжаются боевые действия. Ситуация с продуктами в селе оставляет желать лучшего, но жителям Чабановки доставляют гуманитарную помощь военные и волонтеры.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.
https://ria.ru/20220420/popasnaya-1784407481.html
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в мире, луганская народная республика, россия, украина, ситуация в днр и лнр
17:49 28.04.2022
 
Жительнице прифронтового села в ЛНР из-за обстрелов пришлось рожать дома

Российские военные вывезли жительницу села Чабановка в ЛНР, родившую дома из-за обстрелов

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкРоссийские военнослужащие в городе Рубежное Луганской народной республики
Российские военнослужащие в городе Рубежное Луганской народной республики - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Российские военнослужащие в городе Рубежное Луганской народной республики. Архивное фото
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ЧАБАНОВКА, 28 апр - РИА Новости. Молодой женщине Татьяне из-за продолжающихся боевых действий в районе городов Рубежное и Северодонецк в Луганской народной республике пришлось рожать дома, российские военные вывезли ее в безопасное место, рассказала РИА Новости сама Татьяна.
Село Чабановка находится недалеко от городов Рубежное и Северодонецк, где продолжаются обстрелы и уличные бои. В Рубежном Народная милиция ЛНР при поддержке войск РФ заканчивают зачистку. Северодонецк пока остается под полной властью Киева. Из-за опасной ситуации в село не могли приехать экипажи скорой помощи, владельцы легковых машин также не рисковали вывезти Татьяну.
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"Я очень волновалась и переживала из-за ребенка. Была уже 39-я неделя (беременности). Пришлось рожать дома. Спасибо соседям", - рассказала Татьяна. Опытные соседки помогли ей и даже перерезали пуповину.
Потом жителям Чабановки удалось обратиться к военным врачам. "Они на каком-то танке вывезли меня в Гречишкино (соседнее село, где было более безопасно)", - рассказала Татьяна. "Спасибо военным врачам, осмотрели меня. Медседстры-девочки тоже помогли, спасибо им большое", - добавляет она. Вспоминая недавние события, Татьяна заплакала.
Сейчас молодая мать с ребенком вернулись домой, хотя рядом продолжаются боевые действия. Ситуация с продуктами в селе оставляет желать лучшего, но жителям Чабановки доставляют гуманитарную помощь военные и волонтеры.
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На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.
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