https://ria.ru/20220428/relikvii-1785970912.html

Житель освобожденного силами ЛНР села прятал от ВСУ реликвии времен войны

Житель освобожденного силами ЛНР села прятал от ВСУ реликвии времен войны - РИА Новости, 28.04.2022

Житель освобожденного силами ЛНР села прятал от ВСУ реликвии времен войны

Житель села Трехизбенка в ЛНР, которое недавно освободили подразделения республики, восемь лет прятал от украинских националистов награды и реликвии времен... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T15:59

2022-04-28T15:59

2022-04-28T22:17

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

россия

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ТРЕХИЗБЕНКА (ЛНР), 28 апр — РИА Новости. Житель села Трехизбенка в ЛНР, которое недавно освободили подразделения республики, восемь лет прятал от украинских националистов награды и реликвии времен Великой Отечественной войны. Об этом сам Василий Столбов рассказал РИА Новости.По его словам, он 33 года проработал в пожарной охране. С детства увлекался историей, вместе с односельчанами организовывал празднования Дня Победы. Он рассказал также, что его учительница передала ему ценные реликвии — планшет и перчатки советского летчика Николая Мамаева, погибшего в этих местах 23 апреля 1942 года. Во время воздушного боя с фашистами самолет Мамаева упал в реку. Местные жители достали тело летчика и похоронили, а вещи оставили на память. Могила Мамаева до сих пор находится в центре села — там проводят мероприятия и в годовщину того рокового боя."В последние годы гимнастерку я, конечно, не надевал. Проводил мероприятия по гражданке", — признается Столбов.С 2014 года он опасался, что украинским силовикам, контролирующим село, не понравятся советские награды и сама гимнастерка, боялся и за судьбу раритетов. Экспонаты, рассказал Столбов, пришлось прятать в дальнем шкафу — благо дом большой. "Хорошо, что никто из односельчан не донес, что у меня есть такое", — радуется собеседник агентства.Односельчане, по его словам, и сами прятали по чердакам красные знамена, которыми раньше украшали село на праздники. Были под запретом и георгиевские ленточки. Столбов уверен, что его опасения не напрасны: украинские военные не запрещали проводить праздники, тем более что, как признавались сами, их деды тоже воевали в Красной армии. Но тщательно следили, чтобы репертуар песен был идеологически верным."Подходили, говорили, что песни не те, слишком много на русском языке, надо на украинском петь", — рассказывает Столбов.Однажды, по его словам, он спел песню "Ехал я из Берлина" со строчкой "Там, где русская слава все тропинки прошла". "Военного это вывело из себя. Передернул автомат, прямо на концерте пришел разбираться", — вспоминает Столбов. Но в тот раз, добавил он, все обошлось.В конце февраля Трехизбенку освободили силы Луганской Народной Республики."Теперь ничего не помешает нам отмечать праздники так, как мы хотим", — радуется энтузиаст. Он уже достал из тайника гимнастерку, награды и реликвии и с нетерпением ждет 9 мая. "В этом году праздник ничто не омрачит", — уверен он.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220421/propaganda-1784749115.html

https://ria.ru/20220423/kremennaya-1785046878.html

https://ria.ru/20220421/rubezhnoe-1784666255.html

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Реликвии времён ВОВ, которые 8 лет прятали от националистов в ЛНР Житель освобожденного силами ЛНР села Трехизбенка рассказал РИА Новости, что 8 лет прятал от украинских националистов реликвии Великой Отечественной, в том числе вещи погибшего в этих местах летчика Николая Мамаева. Он рассказал еще, как запрещали петь "неправильные" песни, например в "Ехал я из Берлина" есть строчка "Там, где русская слава все тропинки прошла" - стоявшего на концерте в оцеплении украинского военного это вывело из себя: "Передернул автомат, прямо на концерте пришёл разбираться" 2022-04-28T15:59 true PT2M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

владимир путин, россия, украина, донбасс, в мире, луганская народная республика, вооруженные силы украины