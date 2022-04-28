https://ria.ru/20220428/rassledovanie-1785893192.html
СК изучит сведения об испытаниях препаратов в психбольнице на Украине
СК изучит сведения об испытаниях препаратов в психбольнице на Украине - РИА Новости, 28.04.2022
СК изучит сведения об испытаниях препаратов в психбольнице на Украине
Российские следователи изучат сведения об испытаниях биопрепаратов, которые американцы вели на пациентах психбольницы в Мерефе Харьковской области, сообщили РИА РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T11:20
2022-04-28T11:20
2022-04-28T11:33
в мире
происшествия
россия
харьковская область
сша
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Российские следователи изучат сведения об испытаниях биопрепаратов, которые американцы вели на пациентах психбольницы в Мерефе Харьковской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ."СК России проанализирует в рамках уголовного дела новые сведения, озвученные посольством РФ в США, касающиеся незаконной военно-биологической деятельности на Украине", - сказали в ведомстве.По данным СК РФ, с 2019 по 2021 год американские ученые из лаборатории города Мерефа в Харьковской области проводили испытания потенциально опасных биологических препаратов на пациентах областной клинической психиатрической больницы. Лиц, имеющих расстройства психики, отбирали для опытов с учетом возраста, национальности и иммунного статуса. Имеются показания свидетелей."Следственный комитет России запросит в МИД России имеющиеся сведения, а также примет меры к установлению лиц, которые пострадали от вышеуказанных действий, для их последующего допроса", - подчеркнули в ведомстве.
https://ria.ru/20220414/opyty-1783543277.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, происшествия, россия, харьковская область, сша, следственный комитет россии (ск рф)
11:20 28.04.2022 (обновлено: 11:33 28.04.2022)
СК изучит сведения об испытаниях препаратов в психбольнице на Украине
СК изучит сведения об испытаниях препаратов на пациентах психбольницы на Украине