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СК изучит сведения об испытаниях препаратов в психбольнице на Украине - РИА Новости, 28.04.2022
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СК изучит сведения об испытаниях препаратов в психбольнице на Украине
СК изучит сведения об испытаниях препаратов в психбольнице на Украине - РИА Новости, 28.04.2022
СК изучит сведения об испытаниях препаратов в психбольнице на Украине
Российские следователи изучат сведения об испытаниях биопрепаратов, которые американцы вели на пациентах психбольницы в Мерефе Харьковской области, сообщили РИА РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T11:20
2022-04-28T11:33
в мире
происшествия
россия
харьковская область
сша
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Российские следователи изучат сведения об испытаниях биопрепаратов, которые американцы вели на пациентах психбольницы в Мерефе Харьковской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ."СК России проанализирует в рамках уголовного дела новые сведения, озвученные посольством РФ в США, касающиеся незаконной военно-биологической деятельности на Украине", - сказали в ведомстве.По данным СК РФ, с 2019 по 2021 год американские ученые из лаборатории города Мерефа в Харьковской области проводили испытания потенциально опасных биологических препаратов на пациентах областной клинической психиатрической больницы. Лиц, имеющих расстройства психики, отбирали для опытов с учетом возраста, национальности и иммунного статуса. Имеются показания свидетелей."Следственный комитет России запросит в МИД России имеющиеся сведения, а также примет меры к установлению лиц, которые пострадали от вышеуказанных действий, для их последующего допроса", - подчеркнули в ведомстве.
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россия
харьковская область
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в мире, происшествия, россия, харьковская область, сша, следственный комитет россии (ск рф)
11:20 28.04.2022 (обновлено: 11:33 28.04.2022)
 
СК изучит сведения об испытаниях препаратов в психбольнице на Украине

СК изучит сведения об испытаниях препаратов на пациентах психбольницы на Украине

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Российские следователи изучат сведения об испытаниях биопрепаратов, которые американцы вели на пациентах психбольницы в Мерефе Харьковской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
"СК России проанализирует в рамках уголовного дела новые сведения, озвученные посольством РФ в США, касающиеся незаконной военно-биологической деятельности на Украине", - сказали в ведомстве.
Препараты - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
14 апреля, 15:30
Минобороны: ученые из США испытывали препараты на психбольных в Харькове
По данным СК РФ, с 2019 по 2021 год американские ученые из лаборатории города Мерефа в Харьковской области проводили испытания потенциально опасных биологических препаратов на пациентах областной клинической психиатрической больницы. Лиц, имеющих расстройства психики, отбирали для опытов с учетом возраста, национальности и иммунного статуса. Имеются показания свидетелей.
"Следственный комитет России запросит в МИД России имеющиеся сведения, а также примет меры к установлению лиц, которые пострадали от вышеуказанных действий, для их последующего допроса", - подчеркнули в ведомстве.
Биолаборатория - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
18 апреля, 15:14
США ведут биоразработки в сотнях лабораторий по всему миру, заявил Косачев
 
В миреПроисшествияРоссияХарьковская областьСШАСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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