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Мирный житель пострадал в результате обстрела Петровского района Донецка - РИА Новости, 28.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220428/ranenie-1785846919.html
Мирный житель пострадал в результате обстрела Петровского района Донецка
Мирный житель пострадал в результате обстрела Петровского района Донецка - РИА Новости, 28.04.2022
Мирный житель пострадал в результате обстрела Петровского района Донецка
Мирный житель получил ранение в результате вечернего обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T00:00
2022-04-28T00:00
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
сцкк
донецк (днр)
украина
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 27 апр - РИА Новости. Мирный житель получил ранение в результате вечернего обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении мирного жителя в результате обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) Петровского района Донецка - мужчины 1984 г.р", - говорится в заявлении ведомства в Telegram-канале.Ранее представительство зафиксировало обстрел Петровского района города пятью ракетами из РСЗО "Град".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220423/taktika-1785018824.html
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в мире, сцкк, донецк (днр), украина, ситуация в днр и лнр
00:00 28.04.2022
 
Мирный житель пострадал в результате обстрела Петровского района Донецка

ДНР в СЦКК: мирный житель пострадал в результате обстрела Петровского района Донецка

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкПредставитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня
Представитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
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Представитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 27 апр - РИА Новости. Мирный житель получил ранение в результате вечернего обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении мирного жителя в результате обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) Петровского района Донецка - мужчины 1984 г.р", - говорится в заявлении ведомства в Telegram-канале.
Ранее представительство зафиксировало обстрел Петровского района города пятью ракетами из РСЗО "Град".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСЦККДонецк (ДНР)УкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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