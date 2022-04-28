https://ria.ru/20220428/provokatsiya-1785917273.html
Киев и Вашингтон начали подготовку к масштабной киберпровокации, заявил МИД
Киев и Вашингтон начали подготовку к масштабной киберпровокации, заявил МИД - РИА Новости, 28.04.2022
Киев и Вашингтон начали подготовку к масштабной киберпровокации, заявил МИД
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что Украина при поддержке США начала подготовку к масштабной киберпровокации против российской стороны. РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T12:37
2022-04-28T12:37
2022-04-28T13:03
обострение ситуации в днр и лнр
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
россия
украина
сша
мария захарова
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что Украина при поддержке США начала подготовку к масштабной киберпровокации против российской стороны."Имейте в виду, не получится выдать это за киберпреступления, совершенные с территории РФ , гражданами нашей страны, к масштабной провокации в киберсреде сейчас начата подготовка киевским режимом, США, коллективным Западом, натовскими структурами, ЕСовскими структурами, мы это фиксируем", - сообщила она на брифинге в Москве.Она напомнила о недавних высказываниях в СМИ вице-премьера, министра цифровой информации Украины Михаила Федорова о "формировании первой в мире киберармии численностью 300 тысяч киберсолдат". Захарова обратила внимание на то, что на "Украине шло рекрутирование в кибернаемники".По ее словам, "впервые государство-член ООН открыто объявило о киберагресси и ведении кибервойны"."Речь идет о совершении более шести сотен, порядка семи сотен хакерских атак против российских и белорусских компаний, банков и учреждений, и всем этим занималось официально государство Украина", - отметила она.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, россия, украина, сша, мария захарова, ситуация в днр и лнр
12:37 28.04.2022 (обновлено: 13:03 28.04.2022)
Киев и Вашингтон начали подготовку к масштабной киберпровокации, заявил МИД
МИД: Украина и США начали подготовку к масштабной киберпровокации против России