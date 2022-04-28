https://ria.ru/20220428/provokatsiya-1785917273.html

Киев и Вашингтон начали подготовку к масштабной киберпровокации, заявил МИД

Киев и Вашингтон начали подготовку к масштабной киберпровокации, заявил МИД - РИА Новости, 28.04.2022

Киев и Вашингтон начали подготовку к масштабной киберпровокации, заявил МИД

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что Украина при поддержке США начала подготовку к масштабной киберпровокации против российской стороны. РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T12:37

2022-04-28T12:37

2022-04-28T13:03

обострение ситуации в днр и лнр

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

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сша

мария захарова

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что Украина при поддержке США начала подготовку к масштабной киберпровокации против российской стороны."Имейте в виду, не получится выдать это за киберпреступления, совершенные с территории РФ , гражданами нашей страны, к масштабной провокации в киберсреде сейчас начата подготовка киевским режимом, США, коллективным Западом, натовскими структурами, ЕСовскими структурами, мы это фиксируем", - сообщила она на брифинге в Москве.Она напомнила о недавних высказываниях в СМИ вице-премьера, министра цифровой информации Украины Михаила Федорова о "формировании первой в мире киберармии численностью 300 тысяч киберсолдат". Захарова обратила внимание на то, что на "Украине шло рекрутирование в кибернаемники".По ее словам, "впервые государство-член ООН открыто объявило о киберагресси и ведении кибервойны"."Речь идет о совершении более шести сотен, порядка семи сотен хакерских атак против российских и белорусских компаний, банков и учреждений, и всем этим занималось официально государство Украина", - отметила она.

https://ria.ru/20220322/group-ib-1779505012.html

https://ria.ru/20220428/kontrataki-1785787173.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, россия, украина, сша, мария захарова, ситуация в днр и лнр