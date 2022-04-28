https://ria.ru/20220428/prokuror-1785851432.html

Прокурор МУС заверил, что не занимает ни сторону Украины, ни сторону России

Прокурор МУС заверил, что не занимает ни сторону Украины, ни сторону России - РИА Новости, 28.04.2022

Прокурор МУС заверил, что не занимает ни сторону Украины, ни сторону России

Прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан, который в том числе занимается расследованием событий на Украине, заявил, что не занимает ни сторону... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T02:24

2022-04-28T02:24

2022-04-28T02:24

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

россия

международный уголовный суд

киев

европейский суд по правам человека (еспч)

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ООН, 28 апр — РИА Новости. Прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан, который в том числе занимается расследованием событий на Украине, заявил, что не занимает ни сторону Киева, ни сторону Москвы.Между тем глава правовой секции постпредства РФ при ООН Сергей Леонидченко заявил ранее сегодня на неформальном заседании СБ ООН по Украине, что МУС "является лишь политическим инструментом и не имеет ничего общего с правосудием".Прокуратура МУС приступила 2 марта к расследованию на Украине. Прокурор МУС Карим Хан 11 марта сообщил, что следственная группа суда приступила к сбору улик в рамках этого расследования.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения Киева в военных преступлениях на территории Украины и напоминает, что не является участницей Международного уголовного суда.При этом в марте официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщала, что последние действия прокурора Хана демонстрируют стремление внести свою лепту в антироссийскую истерию, полыхающую сейчас в США и ЕС, и что "ни кровавый антиконституционный переворот в Киеве, ни сожжение людей заживо в Одессе, ни многолетние преступления против жителей Донбасса до сих пор не стали поводом для активизации расследования".По данным МИД ЛНР, за восемь лет конфликта в Донбассе ЛНР и ДНР подали в ЕСПЧ и Международный уголовный суд более 3 тысяч исков о военных преступлениях Киева. Однако суд так и не приступил к расследованию этих дел. Следственный комитет РФ сообщал, что представители российских адвокатских образований подготовили и направили в ЕСПЧ более 7350 жалоб жителей Донбасса, пострадавших от действий украинских властей. О том, что таких заявлений более 7 тысяч, сообщали и в минюсте Украины.

https://ria.ru/20220428/ukraina-1785850288.html

https://ria.ru/20220428/sud-1785848886.html

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в мире, украина, россия, международный уголовный суд, киев, европейский суд по правам человека (еспч)