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Прокурор МУС заверил, что не занимает ни сторону Украины, ни сторону России - РИА Новости, 28.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220428/prokuror-1785851432.html
Прокурор МУС заверил, что не занимает ни сторону Украины, ни сторону России
Прокурор МУС заверил, что не занимает ни сторону Украины, ни сторону России - РИА Новости, 28.04.2022
Прокурор МУС заверил, что не занимает ни сторону Украины, ни сторону России
Прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан, который в том числе занимается расследованием событий на Украине, заявил, что не занимает ни сторону... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T02:24
2022-04-28T02:24
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
россия
международный уголовный суд
киев
европейский суд по правам человека (еспч)
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ООН, 28 апр — РИА Новости. Прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан, который в том числе занимается расследованием событий на Украине, заявил, что не занимает ни сторону Киева, ни сторону Москвы.Между тем глава правовой секции постпредства РФ при ООН Сергей Леонидченко заявил ранее сегодня на неформальном заседании СБ ООН по Украине, что МУС "является лишь политическим инструментом и не имеет ничего общего с правосудием".Прокуратура МУС приступила 2 марта к расследованию на Украине. Прокурор МУС Карим Хан 11 марта сообщил, что следственная группа суда приступила к сбору улик в рамках этого расследования.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения Киева в военных преступлениях на территории Украины и напоминает, что не является участницей Международного уголовного суда.При этом в марте официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщала, что последние действия прокурора Хана демонстрируют стремление внести свою лепту в антироссийскую истерию, полыхающую сейчас в США и ЕС, и что "ни кровавый антиконституционный переворот в Киеве, ни сожжение людей заживо в Одессе, ни многолетние преступления против жителей Донбасса до сих пор не стали поводом для активизации расследования".По данным МИД ЛНР, за восемь лет конфликта в Донбассе ЛНР и ДНР подали в ЕСПЧ и Международный уголовный суд более 3 тысяч исков о военных преступлениях Киева. Однако суд так и не приступил к расследованию этих дел. Следственный комитет РФ сообщал, что представители российских адвокатских образований подготовили и направили в ЕСПЧ более 7350 жалоб жителей Донбасса, пострадавших от действий украинских властей. О том, что таких заявлений более 7 тысяч, сообщали и в минюсте Украины.
https://ria.ru/20220428/ukraina-1785850288.html
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в мире, украина, россия, международный уголовный суд, киев, европейский суд по правам человека (еспч)
02:24 28.04.2022
 
Прокурор МУС заверил, что не занимает ни сторону Украины, ни сторону России

Прокурор МУС Хан заверил, что не занимает ни сторону Украины, ни сторону России

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖители Мариуполя идут по улице города
Жители Мариуполя идут по улице города - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Жители Мариуполя идут по улице города. Архивное фото
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ООН, 28 апр — РИА Новости. Прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан, который в том числе занимается расследованием событий на Украине, заявил, что не занимает ни сторону Киева, ни сторону Москвы.
"У меня нет никакой повестки. Я не за Россию и не против России. Я не за Украину и не против Украины. Это вопрос политики. Мы выступаем за закон", — сказал Хан журналистам, добавив, что планирует еще раз посетить Украину.
Между тем глава правовой секции постпредства РФ при ООН Сергей Леонидченко заявил ранее сегодня на неформальном заседании СБ ООН по Украине, что МУС "является лишь политическим инструментом и не имеет ничего общего с правосудием".
Прокуратура МУС приступила 2 марта к расследованию на Украине. Прокурор МУС Карим Хан 11 марта сообщил, что следственная группа суда приступила к сбору улик в рамках этого расследования.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
01:53Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Фейки не спасут националистов и наемников на Украине, заявил дипломат
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения Киева в военных преступлениях на территории Украины и напоминает, что не является участницей Международного уголовного суда.
При этом в марте официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщала, что последние действия прокурора Хана демонстрируют стремление внести свою лепту в антироссийскую истерию, полыхающую сейчас в США и ЕС, и что "ни кровавый антиконституционный переворот в Киеве, ни сожжение людей заживо в Одессе, ни многолетние преступления против жителей Донбасса до сих пор не стали поводом для активизации расследования".
По данным МИД ЛНР, за восемь лет конфликта в Донбассе ЛНР и ДНР подали в ЕСПЧ и Международный уголовный суд более 3 тысяч исков о военных преступлениях Киева. Однако суд так и не приступил к расследованию этих дел. Следственный комитет РФ сообщал, что представители российских адвокатских образований подготовили и направили в ЕСПЧ более 7350 жалоб жителей Донбасса, пострадавших от действий украинских властей. О том, что таких заявлений более 7 тысяч, сообщали и в минюсте Украины.
Международный уголовный суд в Гааге, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
01:00
Российский дипломат раскритиковал МУС
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаРоссияМеждународный уголовный судКиевЕвропейский суд по правам человека (ЕСПЧ)
 
 
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