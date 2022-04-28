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Пробки в Москве в четверг вечером достигли девяти баллов

Пробки в Москве в четверг вечером достигли девяти баллов - РИА Новости, 28.04.2022

Пробки в Москве в четверг вечером достигли девяти баллов

Пробки в российской столице в четверг вечером достигли 9 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс. Пробки". РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T21:12

2022-04-28T21:12

2022-04-28T21:13

общество

москва

садовое кольцо (москва)

ленинградское шоссе

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Пробки в российской столице в четверг вечером достигли 9 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс. Пробки".Ранее дептранс Москвы предупредил москвичей о пробках до 9 баллов в четверг, в частности, в связи с перекрытиями из-за подготовки к параду Победы. В частности, с 16.30 ограничено движение транспорта на улице Марксистской, Таганской площади, Садовом кольце и прилегающих улицах в центре, а также на Волгоградском проспекте.Наибольшие пробки наблюдаются в центре города. Часть центральных набережных перекрыта, а на открытых - самые сильные пробки, в частности, на Большом Каменном мосту, Кадашевской набережной.В пробках стоит Боровицкая и Лубянская площади и все бульварное кольцо. Садовое кольцо местами перекрыто, а там, где ограничений движения нет, все стоит в пробках. Пробки наблюдаются и на всем протяжении Третьего транспортного кольца в обоих направлениях.Отдельные затруднения наблюдаются ещё и на МКАД, в частности, на севере, востоке, юго-востоке, юге и западе. Вылетные магистрали относительно свободны, наибольшие заторы - на Ленинградском шоссе в сторону Химок.

москва

садовое кольцо (москва)

ленинградское шоссе

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Движение военной техники по московским улицам на репетицию Парада Победы Москва. Военная техника выдвигается на тренировку к параду Победы. На улице среди прочего ракетные комплексы "Ярс", бронемашины "Тигр-М", БТР-82А и ударные роботы "Уран-9". 2022-04-28T21:12 true PT1M02S

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