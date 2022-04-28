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В Приднестровье запретили полеты беспилотников - РИА Новости, 28.04.2022
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В Приднестровье запретили полеты беспилотников
В Приднестровье запретили полеты беспилотников - РИА Новости, 28.04.2022
В Приднестровье запретили полеты беспилотников
Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский внес дополнение в ранее изданный указ "Об установлении уровня террористической... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T11:54
2022-04-28T12:35
приднестровская молдавская республика
в мире
молдавия
тирасполь
вадим красносельский
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ТИРАСПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский внес дополнение в ранее изданный указ "Об установлении уровня террористической опасности", предусматривающее запрет использование беспилотников."Запретить использование в воздушном пространстве в пределах территории Приднестровской Молдавской республики беспилотных воздушных судов вне зависимости от их типа и взлетной массы без предварительного согласования с министерством государственной безопасности ПМР", - говорится в указе, размещенном на сайте ведомства.В Приднестровье в понедельник и вторник произошло три теракта - в здании министерства государственной безопасности непризнанной Приднестровской Молдавской республики в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы и на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк. В ПМР введен "красный" уровень террористической опасности.СК Приднестровья возбудил уголовные дела по статье "теракт, совершенный группой лиц с применением огнестрельного оружия". Источник в Тирасполе сообщил, что теракты в ПМР осуществили три неустановленных лица, прибывшие с Украины. В среду МВД ПМР подтвердило, что с украинской стороны в направлении села Колбасна, где располагаются военные склады, были произведены выстрелы.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20220427/pridnestrove-1785585774.html
https://ria.ru/20220426/moldaviya-1785566296.html
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приднестровская молдавская республика, в мире, молдавия, тирасполь, вадим красносельский
11:54 28.04.2022 (обновлено: 12:35 28.04.2022)
 
В Приднестровье запретили полеты беспилотников

Глава ПМР Красносельский подписал указ о запрете полетов беспилотников над республикой

© Фото : пресс-центр МВД ПМРНа месте взрыва в поселке Маяк в Приднестровье
На месте взрыва в поселке Маяк в Приднестровье - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© Фото : пресс-центр МВД ПМР
На месте взрыва в поселке Маяк в Приднестровье. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТИРАСПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский внес дополнение в ранее изданный указ "Об установлении уровня террористической опасности", предусматривающее запрет использование беспилотников.
"Запретить использование в воздушном пространстве в пределах территории Приднестровской Молдавской республики беспилотных воздушных судов вне зависимости от их типа и взлетной массы без предварительного согласования с министерством государственной безопасности ПМР", - говорится в указе, размещенном на сайте ведомства.
Поврежденное здание МГБ Приднестровья в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
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Приднестровье раздора: кто стоит за терактами в Тирасполе
В Приднестровье в понедельник и вторник произошло три теракта - в здании министерства государственной безопасности непризнанной Приднестровской Молдавской республики в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы и на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк. В ПМР введен "красный" уровень террористической опасности.
СК Приднестровья возбудил уголовные дела по статье "теракт, совершенный группой лиц с применением огнестрельного оружия". Источник в Тирасполе сообщил, что теракты в ПМР осуществили три неустановленных лица, прибывшие с Украины. В среду МВД ПМР подтвердило, что с украинской стороны в направлении села Колбасна, где располагаются военные склады, были произведены выстрелы.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Люди идут под триумфальной аркой рядом с флагом Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
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Приднестровская Молдавская РеспубликаВ миреМолдавияТираспольВадим Красносельский
 
 
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