https://ria.ru/20220428/pridnestrove-1785903157.html

В Приднестровье запретили полеты беспилотников

В Приднестровье запретили полеты беспилотников - РИА Новости, 28.04.2022

В Приднестровье запретили полеты беспилотников

Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский внес дополнение в ранее изданный указ "Об установлении уровня террористической... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T11:54

2022-04-28T11:54

2022-04-28T12:35

приднестровская молдавская республика

в мире

молдавия

тирасполь

вадим красносельский

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ТИРАСПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский внес дополнение в ранее изданный указ "Об установлении уровня террористической опасности", предусматривающее запрет использование беспилотников."Запретить использование в воздушном пространстве в пределах территории Приднестровской Молдавской республики беспилотных воздушных судов вне зависимости от их типа и взлетной массы без предварительного согласования с министерством государственной безопасности ПМР", - говорится в указе, размещенном на сайте ведомства.В Приднестровье в понедельник и вторник произошло три теракта - в здании министерства государственной безопасности непризнанной Приднестровской Молдавской республики в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы и на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк. В ПМР введен "красный" уровень террористической опасности.СК Приднестровья возбудил уголовные дела по статье "теракт, совершенный группой лиц с применением огнестрельного оружия". Источник в Тирасполе сообщил, что теракты в ПМР осуществили три неустановленных лица, прибывшие с Украины. В среду МВД ПМР подтвердило, что с украинской стороны в направлении села Колбасна, где располагаются военные склады, были произведены выстрелы.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20220427/pridnestrove-1785585774.html

https://ria.ru/20220426/moldaviya-1785566296.html

приднестровская молдавская республика

молдавия

тирасполь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

приднестровская молдавская республика, в мире, молдавия, тирасполь, вадим красносельский