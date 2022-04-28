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Генсек ООН: Совбез недостаточно старался предотвратить события на Украине - РИА Новости, 28.04.2022
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Генсек ООН: Совбез недостаточно старался предотвратить события на Украине
Генсек ООН: Совбез недостаточно старался предотвратить события на Украине - РИА Новости, 28.04.2022
Генсек ООН: Совбез недостаточно старался предотвратить события на Украине
Генсек ООН Антониу Гутерреш полагает, что Совет безопасности не сделал всего, что было в его силах, для предотвращения нынешней ситуации на Украине. РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T21:56
2022-04-28T21:56
в мире
украина
донбасс
антониу гутерриш
оон
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ООН, 28 апр – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш полагает, что Совет безопасности не сделал всего, что было в его силах, для предотвращения нынешней ситуации на Украине."Позвольте мне быть очень ясным. Совет безопасности не сделал всего, что было в его силах", - сказал Гутерреш.По его словам, это вызывает большое разочарование, расстройство и гнев.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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в мире, украина, донбасс, антониу гутерриш, оон
21:56 28.04.2022
 
Генсек ООН: Совбез недостаточно старался предотвратить события на Украине

Генсек ООН полагает, что Совбез недостаточно сделал для предотвращения событий на Украине

© AP Photo / dpa/Matthias BalkГенеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© AP Photo / dpa/Matthias Balk
Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш. Архивное фото
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ООН, 28 апр – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш полагает, что Совет безопасности не сделал всего, что было в его силах, для предотвращения нынешней ситуации на Украине.
"Позвольте мне быть очень ясным. Совет безопасности не сделал всего, что было в его силах", - сказал Гутерреш.
По его словам, это вызывает большое разочарование, расстройство и гнев.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
Вчера, 20:46
Гутерреш заявил, что не верит в реформу Совбеза ООН в ближайшее время
 
В миреУкраинаДонбассАнтониу ГутерришООН
 
 
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