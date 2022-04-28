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Генсек ООН: Совбез недостаточно старался предотвратить события на Украине
Генсек ООН: Совбез недостаточно старался предотвратить события на Украине - РИА Новости, 28.04.2022
Генсек ООН: Совбез недостаточно старался предотвратить события на Украине
Генсек ООН Антониу Гутерреш полагает, что Совет безопасности не сделал всего, что было в его силах, для предотвращения нынешней ситуации на Украине. РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T21:56
2022-04-28T21:56
2022-04-28T21:56
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ООН, 28 апр – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш полагает, что Совет безопасности не сделал всего, что было в его силах, для предотвращения нынешней ситуации на Украине."Позвольте мне быть очень ясным. Совет безопасности не сделал всего, что было в его силах", - сказал Гутерреш.По его словам, это вызывает большое разочарование, расстройство и гнев.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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в мире, украина, донбасс, антониу гутерриш, оон
Генсек ООН: Совбез недостаточно старался предотвратить события на Украине
Генсек ООН полагает, что Совбез недостаточно сделал для предотвращения событий на Украине