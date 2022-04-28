https://ria.ru/20220428/pozhary-1786041740.html

В Курганской области ввели режим ЧС из-за природных пожаров

В Курганской области ввели режим ЧС из-за природных пожаров - РИА Новости, 28.04.2022

В Курганской области ввели режим ЧС из-за природных пожаров

В Курганской области ввели режим ЧС из-за природных пожаров, сообщили РИА Новости в МЧС. РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T22:17

2022-04-28T22:17

2022-04-28T23:00

происшествия

курганская область

россия

челябинская область

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. В Курганской области ввели режим ЧС из-за природных пожаров, сообщили РИА Новости в МЧС."В связи с установлением сухой и ветреной погоды, высокими температурами, способствующими повышению классов пожарной опасности, а также увеличением количества природных пожаров, на территории Курганской области введен режим ЧС", — говорится в релизе.Сейчас с огнем борются более 350 человек и около 100 единиц техники. Кроме того, в область прибывают аэромобильные группировки спасателей из Свердловской и Челябинской областей, всего 66 человек и девять единиц техники.Сейчас все усилия сосредоточены на защите поселков Просвет и Новый просвет, Чистопрудный и Чернавское. Из-за сильного ветра и темного времени суток, а также из-за угрозы дальнейшего распространения огня производится эвакуация. Большинство жителей перебрались к родственникам, для нуждающихся организовали пункты временного размещения в районных школах.В поселке Моревское Варгашинского района пожар ликвидировали в 23:25 по местному времени, а в СНТ "Малиновка" работы продолжаются.

https://ria.ru/20220428/pozhar-1785994773.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Тушение природного пожара под Курганом. Кадры МЧС РФ Большие пожары в Кургане. Огонь от природного пожара перешел на садовое товарищество "Малиновка", горят 55 строений на нескольких тысячах квадратов. Кроме того, горят 5 жилых и 6 нежилых домов в Моревском, там погиб 1 человек, сообщили РИА Новости в экстренных службах. ГИБДД призывает водителей использовать объездные пути из-за задымления на трассе Екатеринбург - Шадринск - Курган. Губернатор Шумков просит жителей ничего не жечь в связи с аномальной жары и бушующими ландшафтными пожарами. 2022-04-28T22:17 true PT0M50S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, курганская область, россия, челябинская область