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В Курганской области ввели режим ЧС из-за природных пожаров - РИА Новости, 28.04.2022
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В Курганской области ввели режим ЧС из-за природных пожаров
В Курганской области ввели режим ЧС из-за природных пожаров - РИА Новости, 28.04.2022
В Курганской области ввели режим ЧС из-за природных пожаров
В Курганской области ввели режим ЧС из-за природных пожаров, сообщили РИА Новости в МЧС. РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T22:17
2022-04-28T23:00
происшествия
курганская область
россия
челябинская область
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. В Курганской области ввели режим ЧС из-за природных пожаров, сообщили РИА Новости в МЧС."В связи с установлением сухой и ветреной погоды, высокими температурами, способствующими повышению классов пожарной опасности, а также увеличением количества природных пожаров, на территории Курганской области введен режим ЧС", — говорится в релизе.Сейчас с огнем борются более 350 человек и около 100 единиц техники. Кроме того, в область прибывают аэромобильные группировки спасателей из Свердловской и Челябинской областей, всего 66 человек и девять единиц техники.Сейчас все усилия сосредоточены на защите поселков Просвет и Новый просвет, Чистопрудный и Чернавское. Из-за сильного ветра и темного времени суток, а также из-за угрозы дальнейшего распространения огня производится эвакуация. Большинство жителей перебрались к родственникам, для нуждающихся организовали пункты временного размещения в районных школах.В поселке Моревское Варгашинского района пожар ликвидировали в 23:25 по местному времени, а в СНТ "Малиновка" работы продолжаются.
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курганская область
россия
челябинская область
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Тушение природного пожара под Курганом. Кадры МЧС РФ
Большие пожары в Кургане. Огонь от природного пожара перешел на садовое товарищество "Малиновка", горят 55 строений на нескольких тысячах квадратов. Кроме того, горят 5 жилых и 6 нежилых домов в Моревском, там погиб 1 человек, сообщили РИА Новости в экстренных службах. ГИБДД призывает водителей использовать объездные пути из-за задымления на трассе Екатеринбург - Шадринск - Курган. Губернатор Шумков просит жителей ничего не жечь в связи с аномальной жары и бушующими ландшафтными пожарами.
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происшествия, курганская область, россия, челябинская область
22:17 28.04.2022 (обновлено: 23:00 28.04.2022)
 
В Курганской области ввели режим ЧС из-за природных пожаров

Режим ЧС введен в Курганской области в связи с природными пожарами

© Фото : ГУ МЧС России по Курганской областиСотрудник МЧС во время ликвидации пожара в Кургане
Сотрудник МЧС во время ликвидации пожара в Кургане - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© Фото : ГУ МЧС России по Курганской области
Сотрудник МЧС во время ликвидации пожара в Кургане
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. В Курганской области ввели режим ЧС из-за природных пожаров, сообщили РИА Новости в МЧС.
"В связи с установлением сухой и ветреной погоды, высокими температурами, способствующими повышению классов пожарной опасности, а также увеличением количества природных пожаров, на территории Курганской области введен режим ЧС", — говорится в релизе.
Сейчас с огнем борются более 350 человек и около 100 единиц техники. Кроме того, в область прибывают аэромобильные группировки спасателей из Свердловской и Челябинской областей, всего 66 человек и девять единиц техники.
Сейчас все усилия сосредоточены на защите поселков Просвет и Новый просвет, Чистопрудный и Чернавское. Из-за сильного ветра и темного времени суток, а также из-за угрозы дальнейшего распространения огня производится эвакуация. Большинство жителей перебрались к родственникам, для нуждающихся организовали пункты временного размещения в районных школах.
В поселке Моревское Варгашинского района пожар ликвидировали в 23:25 по местному времени, а в СНТ "Малиновка" работы продолжаются.
Сотрудники МЧС во время ликвидации природного пожара - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
Вчера, 17:32
В Тюменской области из-за природного пожара загорелись восемь дачных домов
 
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