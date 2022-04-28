https://ria.ru/20220428/pozhary-1786030969.html

Крупные пожары в поселке и СНТ в Курганской области локализовали

Крупные пожары в поселке и СНТ в Курганской области локализовали - РИА Новости, 28.04.2022

Крупные пожары в поселке и СНТ в Курганской области локализовали

Крупные пожары в Варгашинском районе, где огонь охватил шесть домов и построек, и в садовом товариществе "Малиновка" в Курганской области удалось локализовать,... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T20:38

2022-04-28T20:38

2022-04-28T20:38

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

курганская область

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Крупные пожары в Варгашинском районе, где огонь охватил шесть домов и построек, и в садовом товариществе "Малиновка" в Курганской области удалось локализовать, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ."Пожар в населенном пункте Моревское, где огнем были охвачены шесть домов и надворных построек, и в СНТ "Малиновка" на общей площади 8 тысяч квадратных метров локализованы", - сказал собеседник агентства.По его словам, к ликвидации возгорания на территории региона привлечены 287 человек и 79 единиц техники, в том числе два пожарных поезда.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС, по уточненным данным, из СНТ "Малиновка" и прилегающих к нему товариществ были эвакуированы в общей сложности 500 человек.

https://ria.ru/20220428/pozhar-1785996168.html

курганская область

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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), курганская область