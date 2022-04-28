https://ria.ru/20220428/pozhar-1786048886.html

Пожар в ТЦ Ишима в Тюмени ликвидирован

Пожар в ТЦ Ишима в Тюмени ликвидирован - РИА Новости, 28.04.2022

Пожар в ТЦ Ишима в Тюмени ликвидирован

Пожар в тюменском ТЦ Ишима ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T23:52

2022-04-28T23:52

2022-04-28T23:52

ишим

тюменская область

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Пожар в тюменском ТЦ Ишима ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Сообщение о пожаре в ТРЦ "Гагаринский" в Ишиме поступило в 13.47 мск, по прибытии первых подразделений пожарно-спасательной части было установлено, что горит кровля трёхэтажного здания размерами 120 на 40 метров. Торговый центр находится в центре города, он занимает территорию бывшей обувной фабрики. На сайте центра указано, что на площади в 3290 квадратных метров расположено 89 бутиков, в день центр посещает до 1200 человек."Пожар в торговом центре Ишима ликвидирован в 20.38 (мск)", - сказал собеседник агентства.Ранее власти города сообщили, что пожарные вскрыли крышу торгового центра в Ишиме Тюменской области, где произошел пожар, идет проливка помещений. Также сообщалось, что людей удалось эвакуировать из горящего здания до прибытия пожарных подразделений.

https://ria.ru/20220428/pozhar-1785956458.html

ишим

тюменская область

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ишим, тюменская область, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)