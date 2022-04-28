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Один из пострадавших при пожаре в тверском НИИ проходит лечение в Москве
Один из пострадавших при пожаре в тверском НИИ проходит лечение в Москве - РИА Новости, 28.04.2022
Один из пострадавших при пожаре в тверском НИИ проходит лечение в Москве
Один из пострадавших при пожаре в оборонном НИИ в Твери проходит лечение в военном госпитале в Москве, у некоторых госпитализированных наблюдается положительная РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T22:46
2022-04-28T22:46
2022-04-28T22:46
происшествия
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пожар в оборонном нии в твери
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РЯЗАНЬ, 28 апр - РИА Новости. Один из пострадавших при пожаре в оборонном НИИ в Твери проходит лечение в военном госпитале в Москве, у некоторых госпитализированных наблюдается положительная динамика по выздоровлению, сообщил в четверг губернатор Тверской области Игорь Руденя."У нас один человек находится в Москве в военном госпитале. Все остальные проходят лечение у нас, и будет дальше продолжен период реабилитации", - сказал Руденя.Он отметил, что наблюдается положительная динамика по выздоровлению госпитализированных."Сегодня были выписаны еще несколько человек из наших лечебных учреждений. Положительная динамика по выздоровлению этих людей. В основном это отравление угарным газом, ожоги", - уточнил глава региона.Огонь вспыхнул 21 апреля на втором этаже административного корпуса научного учреждения Минобороны России в Твери, сообщали в командовании гарнизона. Пожар на площади 2,5 тысячи квадратных метров тушили всю ночь, о его ликвидации было объявлено в 07.33 мск пятницы. Как сообщал РИА Новости представитель экстренных служб, число погибших увеличилось до 20 человек, под завалами могут находиться тела еще как минимум троих человек.
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происшествия, тверь, москва, пожар в оборонном нии в твери
Один из пострадавших при пожаре в тверском НИИ проходит лечение в Москве
Игорь Руденя: один из пострадавших при пожаре в тверском НИИ проходит лечение в Москве