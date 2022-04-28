https://ria.ru/20220428/pozhar-1785996168.html

Пожар в ТЦ в тюменском Ишиме локализовали

Пожар в ТЦ в тюменском Ишиме локализовали - РИА Новости, 28.04.2022

Пожар в ТЦ в тюменском Ишиме локализовали

Пожар в ТЦ Ишима локализован, работы на объекте продолжаются, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по Тюменской области. РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T17:36

2022-04-28T17:36

2022-04-28T17:36

ишим

происшествия

тюменская область

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ТЮМЕНЬ/МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Пожар в ТЦ Ишима локализован, работы на объекте продолжаются, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по Тюменской области.Сообщение о пожаре в ТРЦ "Гагаринский" в Ишиме поступило 13.47 мск, по прибытию первых подразделений пожарно-спасательной части было установлено, что горит кровля трёхэтажного здания размерами 120 на 40 метров. Торговый центр находится в центре города, он занимает территорию бывшей обувной фабрики. На сайте центра указано, что на площади в 3290 квадратных метров расположено 89 бутиков, в день центр посещает до 1200 человек."Пожар в торговом центре Ишима локализован в 17.00 (мск), продолжаются работы по ликвидации", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по области.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ, пожар локализован на площади 4800 квадратных метров.Ранее власти города сообщили, что пожарные вскрыли крышу торгового центра в Ишиме Тюменской области, где произошел пожар, идет проливка помещений.ГУ МЧС по Тюменской области информирует, что на месте пожара работает 63 человека и 18 единиц техники, из них от МЧС 37 человек, девять единиц техники. Сведений о погибших и пострадавших нет.Ранее сообщалось, что людей удалось эвакуировать из горящего здания до прибытия пожарных подразделений.

https://ria.ru/20220428/pozhar-1785994773.html

ишим

тюменская область

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

ишим, происшествия, тюменская область