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Пожар в ТЦ в тюменском Ишиме локализовали - РИА Новости, 28.04.2022
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Пожар в ТЦ в тюменском Ишиме локализовали
Пожар в ТЦ в тюменском Ишиме локализовали - РИА Новости, 28.04.2022
Пожар в ТЦ в тюменском Ишиме локализовали
Пожар в ТЦ Ишима локализован, работы на объекте продолжаются, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по Тюменской области. РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T17:36
2022-04-28T17:36
ишим
происшествия
тюменская область
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ТЮМЕНЬ/МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Пожар в ТЦ Ишима локализован, работы на объекте продолжаются, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по Тюменской области.Сообщение о пожаре в ТРЦ "Гагаринский" в Ишиме поступило 13.47 мск, по прибытию первых подразделений пожарно-спасательной части было установлено, что горит кровля трёхэтажного здания размерами 120 на 40 метров. Торговый центр находится в центре города, он занимает территорию бывшей обувной фабрики. На сайте центра указано, что на площади в 3290 квадратных метров расположено 89 бутиков, в день центр посещает до 1200 человек."Пожар в торговом центре Ишима локализован в 17.00 (мск), продолжаются работы по ликвидации", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по области.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ, пожар локализован на площади 4800 квадратных метров.Ранее власти города сообщили, что пожарные вскрыли крышу торгового центра в Ишиме Тюменской области, где произошел пожар, идет проливка помещений.ГУ МЧС по Тюменской области информирует, что на месте пожара работает 63 человека и 18 единиц техники, из них от МЧС 37 человек, девять единиц техники. Сведений о погибших и пострадавших нет.Ранее сообщалось, что людей удалось эвакуировать из горящего здания до прибытия пожарных подразделений.
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ишим, происшествия, тюменская область
17:36 28.04.2022
 
Пожар в ТЦ в тюменском Ишиме локализовали

Пожар в ТЦ в тюменском Ишиме локализовали на площади 4,8 тысячи квадратных метров

© Фото : Администрация города ИшимаПожар в торговом центре "Гагаринский" в Ишиме
Пожар в торговом центре Гагаринский в Ишиме - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© Фото : Администрация города Ишима
Пожар в торговом центре "Гагаринский" в Ишиме
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ТЮМЕНЬ/МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Пожар в ТЦ Ишима локализован, работы на объекте продолжаются, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по Тюменской области.
Сообщение о пожаре в ТРЦ "Гагаринский" в Ишиме поступило 13.47 мск, по прибытию первых подразделений пожарно-спасательной части было установлено, что горит кровля трёхэтажного здания размерами 120 на 40 метров. Торговый центр находится в центре города, он занимает территорию бывшей обувной фабрики. На сайте центра указано, что на площади в 3290 квадратных метров расположено 89 бутиков, в день центр посещает до 1200 человек.
"Пожар в торговом центре Ишима локализован в 17.00 (мск), продолжаются работы по ликвидации", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по области.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ, пожар локализован на площади 4800 квадратных метров.
Ранее власти города сообщили, что пожарные вскрыли крышу торгового центра в Ишиме Тюменской области, где произошел пожар, идет проливка помещений.
ГУ МЧС по Тюменской области информирует, что на месте пожара работает 63 человека и 18 единиц техники, из них от МЧС 37 человек, девять единиц техники. Сведений о погибших и пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что людей удалось эвакуировать из горящего здания до прибытия пожарных подразделений.
Сотрудники МЧС во время ликвидации природного пожара - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
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