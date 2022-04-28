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В Тюменской области из-за природного пожара загорелись восемь дачных домов
В Тюменской области из-за природного пожара загорелись восемь дачных домов - РИА Новости, 28.04.2022
В Тюменской области из-за природного пожара загорелись восемь дачных домов
Восемь дачных домов загорелись из-за ландшафтного пожара на площади порядка 200 квадратных метров в садовом товариществе "Красная горка" в Тюменской области,... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T17:32
2022-04-28T17:32
2022-04-28T17:32
происшествия
курган
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Восемь дачных домов загорелись из-за ландшафтного пожара на площади порядка 200 квадратных метров в садовом товариществе "Красная горка" в Тюменской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Происходит горение восьми дачных домов на площади 200 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что возгорание удалось локализовать. По предварительным данным, пострадавших в результате пожара нет.В четверг в МЧС информировали, что в Кургане огонь от ландшафтного пожара в садовом товариществе "Малиновка" перешел на 50 дачных участков, общая площадь возгорания составляет порядка пяти тысяч квадратных метров.
https://radiosputnik.ria.ru/20220428/snt-1785986705.html
курган
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курган, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Тюменской области из-за природного пожара загорелись восемь дачных домов
В Тюменской области из-за природного пожара загорелись восемь домов в СНТ "Красная горка"