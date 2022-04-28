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В Тюменской области из-за природного пожара загорелись восемь дачных домов - РИА Новости, 28.04.2022
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В Тюменской области из-за природного пожара загорелись восемь дачных домов
В Тюменской области из-за природного пожара загорелись восемь дачных домов - РИА Новости, 28.04.2022
В Тюменской области из-за природного пожара загорелись восемь дачных домов
Восемь дачных домов загорелись из-за ландшафтного пожара на площади порядка 200 квадратных метров в садовом товариществе "Красная горка" в Тюменской области,... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T17:32
2022-04-28T17:32
происшествия
курган
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Восемь дачных домов загорелись из-за ландшафтного пожара на площади порядка 200 квадратных метров в садовом товариществе "Красная горка" в Тюменской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Происходит горение восьми дачных домов на площади 200 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что возгорание удалось локализовать. По предварительным данным, пострадавших в результате пожара нет.В четверг в МЧС информировали, что в Кургане огонь от ландшафтного пожара в садовом товариществе "Малиновка" перешел на 50 дачных участков, общая площадь возгорания составляет порядка пяти тысяч квадратных метров.
https://radiosputnik.ria.ru/20220428/snt-1785986705.html
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происшествия, курган, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
17:32 28.04.2022
 
В Тюменской области из-за природного пожара загорелись восемь дачных домов

В Тюменской области из-за природного пожара загорелись восемь домов в СНТ "Красная горка"

© Фото : ГУ МЧС Росси по Оренбургской областиСотрудники МЧС во время ликвидации природного пожара
Сотрудники МЧС во время ликвидации природного пожара - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© Фото : ГУ МЧС Росси по Оренбургской области
Сотрудники МЧС во время ликвидации природного пожара. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Восемь дачных домов загорелись из-за ландшафтного пожара на площади порядка 200 квадратных метров в садовом товариществе "Красная горка" в Тюменской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Происходит горение восьми дачных домов на площади 200 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что возгорание удалось локализовать. По предварительным данным, пострадавших в результате пожара нет.
В четверг в МЧС информировали, что в Кургане огонь от ландшафтного пожара в садовом товариществе "Малиновка" перешел на 50 дачных участков, общая площадь возгорания составляет порядка пяти тысяч квадратных метров.
Пожарная машина - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
Вчера, 16:56В России
В Кургане эвакуировали около 500 человек из-за крупного пожара в СНТ
 
ПроисшествияКурганМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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