https://ria.ru/20220428/pozhar-1785944726.html

В Курганской области природный пожар перешел на жилые дома

В Курганской области природный пожар перешел на жилые дома - РИА Новости, 28.04.2022

В Курганской области природный пожар перешел на жилые дома

Ландшафтный пожар площадью порядка 5 гектаров перешел на шесть жилых домов и свыше 10 участков с хозяйственными постройками в Варгашинском районе Курганской... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T14:15

2022-04-28T14:15

2022-04-28T20:00

происшествия

россия

курганская область

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Ландшафтный пожар площадью порядка 5 гектаров перешел на шесть жилых домов и свыше 10 участков с хозяйственными постройками в Варгашинском районе Курганской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В населенном пункте Моревское огонь от ландшафтного пожара перекинулся на шесть жилых домов и 11 участков с хозяйственными постройками", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что общая площадь природного пожара составляет порядка 5 гектаров.

https://ria.ru/20220419/pozhary-1784262381.html

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Тушение природного пожара под Курганом. Кадры МЧС РФ Большие пожары в Кургане. Огонь от природного пожара перешел на садовое товарищество "Малиновка", горят 55 строений на нескольких тысячах квадратов. Кроме того, горят 5 жилых и 6 нежилых домов в Моревском, там погиб 1 человек, сообщили РИА Новости в экстренных службах. ГИБДД призывает водителей использовать объездные пути из-за задымления на трассе Екатеринбург - Шадринск - Курган. Губернатор Шумков просит жителей ничего не жечь в связи с аномальной жары и бушующими ландшафтными пожарами. 2022-04-28T14:15 true PT0M50S

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происшествия, россия, курганская область