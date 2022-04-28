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В Курганской области природный пожар перешел на жилые дома
В Курганской области природный пожар перешел на жилые дома - РИА Новости, 28.04.2022
В Курганской области природный пожар перешел на жилые дома
Ландшафтный пожар площадью порядка 5 гектаров перешел на шесть жилых домов и свыше 10 участков с хозяйственными постройками в Варгашинском районе Курганской... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T14:15
2022-04-28T14:15
2022-04-28T20:00
происшествия
россия
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Ландшафтный пожар площадью порядка 5 гектаров перешел на шесть жилых домов и свыше 10 участков с хозяйственными постройками в Варгашинском районе Курганской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В населенном пункте Моревское огонь от ландшафтного пожара перекинулся на шесть жилых домов и 11 участков с хозяйственными постройками", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что общая площадь природного пожара составляет порядка 5 гектаров.
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Тушение природного пожара под Курганом. Кадры МЧС РФ
Большие пожары в Кургане. Огонь от природного пожара перешел на садовое товарищество "Малиновка", горят 55 строений на нескольких тысячах квадратов. Кроме того, горят 5 жилых и 6 нежилых домов в Моревском, там погиб 1 человек, сообщили РИА Новости в экстренных службах. ГИБДД призывает водителей использовать объездные пути из-за задымления на трассе Екатеринбург - Шадринск - Курган. Губернатор Шумков просит жителей ничего не жечь в связи с аномальной жары и бушующими ландшафтными пожарами.
2022-04-28T14:15
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происшествия, россия, курганская область
14:15 28.04.2022 (обновлено: 20:00 28.04.2022)
В Курганской области природный пожар перешел на жилые дома
В Курганской области природный пожар площадью пять гектаров перешел на шесть жилых домов