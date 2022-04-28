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На западе Москвы загорелось строящееся здание
На западе Москвы загорелось строящееся здание - РИА Новости, 28.04.2022
На западе Москвы загорелось строящееся здание
Строящееся здание загорелось на западе Москвы, сейчас открытое горение ликвидировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T09:07
2022-04-28T09:07
2022-04-28T09:07
происшествия
москва
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Строящееся здание загорелось на западе Москвы, сейчас открытое горение ликвидировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС."Произошел пожар в четырехэтажном строящемся здании. Предварительная площадь - 40 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало. В 08.51 открытое горение ликвидировано", - говорится в сообщении.По словам корреспондента РИА Новости, на улице Кременчугская на Славянском бульваре горит постройка, на крыше остаются люди.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
На западе Москвы загорелось строящееся здание
На западе Москвы загорелось четырехэтажное строящееся здание
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Строящееся здание загорелось на западе Москвы, сейчас открытое горение ликвидировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
"Произошел пожар в четырехэтажном строящемся здании. Предварительная площадь - 40 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало. В 08.51 открытое горение ликвидировано", - говорится в сообщении.
По словам корреспондента РИА Новости, на улице Кременчугская на Славянском бульваре горит постройка, на крыше остаются люди.