https://ria.ru/20220428/pozhar-1785866399.html

На западе Москвы загорелось строящееся здание

На западе Москвы загорелось строящееся здание - РИА Новости, 28.04.2022

На западе Москвы загорелось строящееся здание

Строящееся здание загорелось на западе Москвы, сейчас открытое горение ликвидировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T09:07

2022-04-28T09:07

2022-04-28T09:07

происшествия

москва

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Строящееся здание загорелось на западе Москвы, сейчас открытое горение ликвидировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС."Произошел пожар в четырехэтажном строящемся здании. Предварительная площадь - 40 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало. В 08.51 открытое горение ликвидировано", - говорится в сообщении.По словам корреспондента РИА Новости, на улице Кременчугская на Славянском бульваре горит постройка, на крыше остаются люди.

москва

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, москва