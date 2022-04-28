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Путин поздравил работников скорой помощи с профессиональным праздником - РИА Новости, 28.04.2022
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Путин поздравил работников скорой помощи с профессиональным праздником
Путин поздравил работников скорой помощи с профессиональным праздником - РИА Новости, 28.04.2022
Путин поздравил работников скорой помощи с профессиональным праздником
Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов отечественной системы скорой помощи с профессиональным праздником, отметив самоотверженность... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T22:06
2022-04-28T22:06
общество
день работника скорой помощи
владимир путин
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов отечественной системы скорой помощи с профессиональным праздником, отметив самоотверженность специалистов в период эпидемии COVID-19, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Путин добавил, что это праздник людей особой закалки и высоких человеческих достоинств, которые выполняют важную и благородную миссию – первыми оказывают медицинскую помощь, защищают жизнь и здоровье граждан и в экстренных ситуациях демонстрируют компетентность, а также умение действовать оперативно и четко, не жалея себя."И конечно, лучшие качества специалистов скорой помощи в полной мере проявились в период эпидемии коронавирусной инфекции, которая стала серьезным вызовом для медицинского сообщества, для всей страны. Ваша самоотверженная, напряженная работа по праву заслуживает искренней благодарности и признания", - говорится в телеграмме.Президент выразил уверенность в том, что медработники и впредь будут добросовестно, достойно трудиться, сохраняя богатые традиции многих поколений предшественников, а также внедрять новые подходы и технологии и совершенствовать методы подготовки кадров.
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общество, день работника скорой помощи, владимир путин
22:06 28.04.2022
 
Путин поздравил работников скорой помощи с профессиональным праздником

Путин отметил самоотверженность работников скорой помощи в период эпидемии COVID-19

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов отечественной системы скорой помощи с профессиональным праздником, отметив самоотверженность специалистов в период эпидемии COVID-19, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Путин добавил, что это праздник людей особой закалки и высоких человеческих достоинств, которые выполняют важную и благородную миссию – первыми оказывают медицинскую помощь, защищают жизнь и здоровье граждан и в экстренных ситуациях демонстрируют компетентность, а также умение действовать оперативно и четко, не жалея себя.
"И конечно, лучшие качества специалистов скорой помощи в полной мере проявились в период эпидемии коронавирусной инфекции, которая стала серьезным вызовом для медицинского сообщества, для всей страны. Ваша самоотверженная, напряженная работа по праву заслуживает искренней благодарности и признания", - говорится в телеграмме.
Президент выразил уверенность в том, что медработники и впредь будут добросовестно, достойно трудиться, сохраняя богатые традиции многих поколений предшественников, а также внедрять новые подходы и технологии и совершенствовать методы подготовки кадров.
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