https://ria.ru/20220428/pozdravlenie-1786040926.html

Путин поздравил работников скорой помощи с профессиональным праздником

Путин поздравил работников скорой помощи с профессиональным праздником - РИА Новости, 28.04.2022

Путин поздравил работников скорой помощи с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов отечественной системы скорой помощи с профессиональным праздником, отметив самоотверженность... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T22:06

2022-04-28T22:06

2022-04-28T22:06

общество

день работника скорой помощи

владимир путин

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов отечественной системы скорой помощи с профессиональным праздником, отметив самоотверженность специалистов в период эпидемии COVID-19, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Путин добавил, что это праздник людей особой закалки и высоких человеческих достоинств, которые выполняют важную и благородную миссию – первыми оказывают медицинскую помощь, защищают жизнь и здоровье граждан и в экстренных ситуациях демонстрируют компетентность, а также умение действовать оперативно и четко, не жалея себя."И конечно, лучшие качества специалистов скорой помощи в полной мере проявились в период эпидемии коронавирусной инфекции, которая стала серьезным вызовом для медицинского сообщества, для всей страны. Ваша самоотверженная, напряженная работа по праву заслуживает искренней благодарности и признания", - говорится в телеграмме.Президент выразил уверенность в том, что медработники и впредь будут добросовестно, достойно трудиться, сохраняя богатые традиции многих поколений предшественников, а также внедрять новые подходы и технологии и совершенствовать методы подготовки кадров.

https://ria.ru/20220428/skoraya-1785883545.html

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общество, день работника скорой помощи, владимир путин