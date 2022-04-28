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В Херсоне в результате обстрела "Точкой-У" повреждены учебные заведения

В Херсоне в результате обстрела "Точкой-У" повреждены учебные заведения - РИА Новости, 28.04.2022

В Херсоне в результате обстрела "Точкой-У" повреждены учебные заведения

Спортивная школа, часть морского колледжа, городской совет и дом профсоюзов в Херсоне повреждены в результате падения обломков сбитой украинской ракеты... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T12:30

2022-04-28T12:30

2022-04-28T12:30

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Спортивная школа, часть морского колледжа, городской совет и дом профсоюзов в Херсоне повреждены в результате падения обломков сбитой украинской ракеты "Точка-У", сообщил вице-губернатор Херсонской области Кирилл Стремоусов в видео, опубликованном Минобороны России.По данным ведомства, украинские военные нанесли массированный ракетный удар баллистическими ракетами "Точка-У" и реактивными снарядами систем залпового огня большой мощности по жилым кварталам центра Херсона. Российские средства ПВО сбили две ракеты "Точка-У", фрагменты одной из которых упали в городе, и 12 ракет РСЗО."Мы находимся на месте, где расположено учебное заведение, спортивная школа, часть морского колледжа, которые подверглись обстрелу. Стекла были выбиты даже в городском совете, доме профсоюзов. Самое главное, что выпущенная "Точка-У" была сбита системами ПВО. Если бы она долетела, конечно, были бы разрушения посерьезней", - сказал Стремоусов.Представитель военно-гражданской администрации Херсона подчеркнул, что удар по центру города ракетами "Точка-У" и реактивными системами залпового огня в очередной раз демонстрирует, что украинским властям наплевать на мирное население, которое Киев "вообще не считает за население".

https://radiosputnik.ria.ru/20220428/kherson-1785909265.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, херсон, украина