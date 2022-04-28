https://ria.ru/20220428/poverezhdeniya-1785915306.html
В Херсоне в результате обстрела "Точкой-У" повреждены учебные заведения
В Херсоне в результате обстрела "Точкой-У" повреждены учебные заведения - РИА Новости, 28.04.2022
В Херсоне в результате обстрела "Точкой-У" повреждены учебные заведения
Спортивная школа, часть морского колледжа, городской совет и дом профсоюзов в Херсоне повреждены в результате падения обломков сбитой украинской ракеты... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T12:30
2022-04-28T12:30
2022-04-28T12:30
обострение ситуации в днр и лнр
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херсон
украина
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Спортивная школа, часть морского колледжа, городской совет и дом профсоюзов в Херсоне повреждены в результате падения обломков сбитой украинской ракеты "Точка-У", сообщил вице-губернатор Херсонской области Кирилл Стремоусов в видео, опубликованном Минобороны России.По данным ведомства, украинские военные нанесли массированный ракетный удар баллистическими ракетами "Точка-У" и реактивными снарядами систем залпового огня большой мощности по жилым кварталам центра Херсона. Российские средства ПВО сбили две ракеты "Точка-У", фрагменты одной из которых упали в городе, и 12 ракет РСЗО."Мы находимся на месте, где расположено учебное заведение, спортивная школа, часть морского колледжа, которые подверглись обстрелу. Стекла были выбиты даже в городском совете, доме профсоюзов. Самое главное, что выпущенная "Точка-У" была сбита системами ПВО. Если бы она долетела, конечно, были бы разрушения посерьезней", - сказал Стремоусов.Представитель военно-гражданской администрации Херсона подчеркнул, что удар по центру города ракетами "Точка-У" и реактивными системами залпового огня в очередной раз демонстрирует, что украинским властям наплевать на мирное население, которое Киев "вообще не считает за население".
https://radiosputnik.ria.ru/20220428/kherson-1785909265.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсон, украина
В Херсоне в результате обстрела "Точкой-У" повреждены учебные заведения
В Херсоне в результате обстрела "Точкой-У" со стороны ВСУ повреждены спортшкола и колледж
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Спортивная школа, часть морского колледжа, городской совет и дом профсоюзов в Херсоне повреждены в результате падения обломков сбитой украинской ракеты "Точка-У", сообщил вице-губернатор Херсонской области Кирилл Стремоусов в видео, опубликованном Минобороны России.
По данным ведомства, украинские военные нанесли массированный ракетный удар баллистическими ракетами "Точка-У" и реактивными снарядами систем залпового огня большой мощности по жилым кварталам центра Херсона
. Российские средства ПВО сбили две ракеты "Точка-У", фрагменты одной из которых упали в городе, и 12 ракет РСЗО.
"Мы находимся на месте, где расположено учебное заведение, спортивная школа, часть морского колледжа, которые подверглись обстрелу. Стекла были выбиты даже в городском совете, доме профсоюзов. Самое главное, что выпущенная "Точка-У" была сбита системами ПВО. Если бы она долетела, конечно, были бы разрушения посерьезней", - сказал Стремоусов.
Представитель военно-гражданской администрации Херсона подчеркнул, что удар по центру города ракетами "Точка-У" и реактивными системами залпового огня в очередной раз демонстрирует, что украинским властям наплевать на мирное население, которое Киев
"вообще не считает за население".