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В Херсоне в результате обстрела "Точкой-У" повреждены учебные заведения - РИА Новости, 28.04.2022
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В Херсоне в результате обстрела "Точкой-У" повреждены учебные заведения
В Херсоне в результате обстрела "Точкой-У" повреждены учебные заведения - РИА Новости, 28.04.2022
В Херсоне в результате обстрела "Точкой-У" повреждены учебные заведения
Спортивная школа, часть морского колледжа, городской совет и дом профсоюзов в Херсоне повреждены в результате падения обломков сбитой украинской ракеты... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T12:30
2022-04-28T12:30
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херсон
украина
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Спортивная школа, часть морского колледжа, городской совет и дом профсоюзов в Херсоне повреждены в результате падения обломков сбитой украинской ракеты "Точка-У", сообщил вице-губернатор Херсонской области Кирилл Стремоусов в видео, опубликованном Минобороны России.По данным ведомства, украинские военные нанесли массированный ракетный удар баллистическими ракетами "Точка-У" и реактивными снарядами систем залпового огня большой мощности по жилым кварталам центра Херсона. Российские средства ПВО сбили две ракеты "Точка-У", фрагменты одной из которых упали в городе, и 12 ракет РСЗО."Мы находимся на месте, где расположено учебное заведение, спортивная школа, часть морского колледжа, которые подверглись обстрелу. Стекла были выбиты даже в городском совете, доме профсоюзов. Самое главное, что выпущенная "Точка-У" была сбита системами ПВО. Если бы она долетела, конечно, были бы разрушения посерьезней", - сказал Стремоусов.Представитель военно-гражданской администрации Херсона подчеркнул, что удар по центру города ракетами "Точка-У" и реактивными системами залпового огня в очередной раз демонстрирует, что украинским властям наплевать на мирное население, которое Киев "вообще не считает за население".
https://radiosputnik.ria.ru/20220428/kherson-1785909265.html
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в мире, херсон, украина
12:30 28.04.2022
 
В Херсоне в результате обстрела "Точкой-У" повреждены учебные заведения

В Херсоне в результате обстрела "Точкой-У" со стороны ВСУ повреждены спортшкола и колледж

Деталь с серийным номером, найденная на месте падения украинской ракеты в Херсоне
Деталь с серийным номером, найденная на месте падения украинской ракеты в Херсоне
Деталь с серийным номером, найденная на месте падения украинской ракеты в Херсоне
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Спортивная школа, часть морского колледжа, городской совет и дом профсоюзов в Херсоне повреждены в результате падения обломков сбитой украинской ракеты "Точка-У", сообщил вице-губернатор Херсонской области Кирилл Стремоусов в видео, опубликованном Минобороны России.
По данным ведомства, украинские военные нанесли массированный ракетный удар баллистическими ракетами "Точка-У" и реактивными снарядами систем залпового огня большой мощности по жилым кварталам центра Херсона. Российские средства ПВО сбили две ракеты "Точка-У", фрагменты одной из которых упали в городе, и 12 ракет РСЗО.
"Мы находимся на месте, где расположено учебное заведение, спортивная школа, часть морского колледжа, которые подверглись обстрелу. Стекла были выбиты даже в городском совете, доме профсоюзов. Самое главное, что выпущенная "Точка-У" была сбита системами ПВО. Если бы она долетела, конечно, были бы разрушения посерьезней", - сказал Стремоусов.
Представитель военно-гражданской администрации Херсона подчеркнул, что удар по центру города ракетами "Точка-У" и реактивными системами залпового огня в очередной раз демонстрирует, что украинским властям наплевать на мирное население, которое Киев "вообще не считает за население".
Уничтоженная военная техника Вооруженных сил Украины в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
12:11Сказано в эфире
"Классика подготовки". Политолог о целях ракетного удара ВСУ по Херсону
 
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