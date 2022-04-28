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В ГД предупредили США о последствиях признания России спонсором терроризма

В ГД предупредили США о последствиях признания России спонсором терроризма - РИА Новости, 28.04.2022

В ГД предупредили США о последствиях признания России спонсором терроризма

Любой список стран-спонсоров терроризма будет фейковым, если его не возглавят США, решения о внесении туда РФ будет расцениваться как намерение прекратить... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T01:40

2022-04-28T01:40

2022-04-28T01:40

энтони блинкен

россия

сша

аль-каида

исламское государство

в мире

адальби шхагошев

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Любой список стран-спонсоров терроризма будет фейковым, если его не возглавят США, решения о внесении туда РФ будет расцениваться как намерение прекратить диалог, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.Госсекретарь США Энтони Блинкен во время слушаний в комитете сената заявил, что Штаты рассматривают вопрос включения России в список стран-спонсоров терроризма.Как добавил парламентарий, "Америка стояла у истоков создания двух опаснейших международных террористических организаций в современной истории" — "Аль-Каиды"* и "Исламского государства"*" и "точно не Штатам говорить о таких списках".Депутат считает, что при желании со стороны Штатов внести РФ в подобный список, решение будет расцениваться "как еще один шаг к тому, чтобы прекратить диалог с РФ".* Террористические организации, запрещенные в России.

https://ria.ru/20220426/davlenie-1785641697.html

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энтони блинкен, россия, сша, аль-каида, исламское государство, в мире, адальби шхагошев