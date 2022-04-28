Рейтинг@Mail.ru
В ГД предупредили США о последствиях признания России спонсором терроризма - РИА Новости, 28.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220428/posledstviya-1785849832.html
В ГД предупредили США о последствиях признания России спонсором терроризма
В ГД предупредили США о последствиях признания России спонсором терроризма - РИА Новости, 28.04.2022
В ГД предупредили США о последствиях признания России спонсором терроризма
Любой список стран-спонсоров терроризма будет фейковым, если его не возглавят США, решения о внесении туда РФ будет расцениваться как намерение прекратить... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T01:40
2022-04-28T01:40
энтони блинкен
россия
сша
аль-каида
исламское государство
в мире
адальби шхагошев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776093989_0:0:3153:1774_1920x0_80_0_0_3d6b559f8316fa41845e66b865e1b277.jpg
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Любой список стран-спонсоров терроризма будет фейковым, если его не возглавят США, решения о внесении туда РФ будет расцениваться как намерение прекратить диалог, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.Госсекретарь США Энтони Блинкен во время слушаний в комитете сената заявил, что Штаты рассматривают вопрос включения России в список стран-спонсоров терроризма.Как добавил парламентарий, "Америка стояла у истоков создания двух опаснейших международных террористических организаций в современной истории" — "Аль-Каиды"* и "Исламского государства"*" и "точно не Штатам говорить о таких списках".Депутат считает, что при желании со стороны Штатов внести РФ в подобный список, решение будет расцениваться "как еще один шаг к тому, чтобы прекратить диалог с РФ".* Террористические организации, запрещенные в России.
https://ria.ru/20220426/davlenie-1785641697.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776093989_255:0:2986:2048_1920x0_80_0_0_257240adff3771465fde28c72022edd0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
энтони блинкен, россия, сша, аль-каида, исламское государство, в мире, адальби шхагошев
01:40 28.04.2022
 
В ГД предупредили США о последствиях признания России спонсором терроризма

Депутат Шхагошев: признание РФ спонсором терроризма станет шагом США к прекращению диалога

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Здание Государственной Думы РФ . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Любой список стран-спонсоров терроризма будет фейковым, если его не возглавят США, решения о внесении туда РФ будет расцениваться как намерение прекратить диалог, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.
Госсекретарь США Энтони Блинкен во время слушаний в комитете сената заявил, что Штаты рассматривают вопрос включения России в список стран-спонсоров терроризма.
"Список государств-спонсоров терроризма, который составят в любой точке планеты, в любой стране, будет фейковым, если его не будут возглавлять США", — подчеркнул политик.
Как добавил парламентарий, "Америка стояла у истоков создания двух опаснейших международных террористических организаций в современной истории" — "Аль-Каиды"* и "Исламского государства"*" и "точно не Штатам говорить о таких списках".
Депутат считает, что при желании со стороны Штатов внести РФ в подобный список, решение будет расцениваться "как еще один шаг к тому, чтобы прекратить диалог с РФ".
* Террористические организации, запрещенные в России.
Представитель Госдепартамента США Нед Прайс - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
26 апреля, 23:21
США допустили наращивание давления на Россию из-за Украины
 
Энтони БлинкенРоссияСШААль-КаидаИсламское государствоВ миреАдальби Шхагошев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала