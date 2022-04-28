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Власти Подмосковья намерены улучшить качество работы скорой помощи - РИА Новости, 28.04.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220428/podmoskove-1785975383.html
Власти Подмосковья намерены улучшить качество работы скорой помощи
Власти Подмосковья намерены улучшить качество работы скорой помощи - РИА Новости, 28.04.2022
Власти Подмосковья намерены улучшить качество работы скорой помощи
Власти Подмосковья намерены улучшить работу скорой помощи, запрос на качество здравоохранения очень высокий, заявил губернатор Андрей Воробьёв. РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T16:14
2022-04-28T16:14
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Власти Подмосковья намерены улучшить работу скорой помощи, запрос на качество здравоохранения очень высокий, заявил губернатор Андрей Воробьёв."Я регулярно встречаюсь с теми, кто работает в бригадах, и внимательно стараюсь понять, какое оборудование нужно в первую очередь. И планшеты, и аппараты непрямого массажа сердца. Поэтому со своей стороны мы и дальше будем усиливать нашу службу... Запрос на качество здравоохранения, как и на благоустройство, ЖКХ, очень высокий", - приводят слова Воробьёва в пресс-службе регионального правительства.28 апреля отмечается День работника скорой медицинской помощи. Глава Подмосковья также поздравил персонал Одинцовской подстанции скорой медицинской помощи с праздником, добавили в сообщении. На сегодняшний день работает 655 бригад скорой помощи."Я очень благодарен, что сегодня формируется команда фельдшеров, врачей, водителей, которые работают в связке. Наша задача в том, чтобы и культура отношений была с нашими жителями, пациентами. И со своей стороны мы приобретаем новые машины. Стараемся приобретать еще более качественные машины, оснащать их всем необходимым оборудованием", - добавил губернатор.
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московская область (подмосковье)
16:14 28.04.2022
 

Власти Подмосковья намерены улучшить качество работы скорой помощи

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Власти Подмосковья намерены улучшить работу скорой помощи, запрос на качество здравоохранения очень высокий, заявил губернатор Андрей Воробьёв.
"Я регулярно встречаюсь с теми, кто работает в бригадах, и внимательно стараюсь понять, какое оборудование нужно в первую очередь. И планшеты, и аппараты непрямого массажа сердца. Поэтому со своей стороны мы и дальше будем усиливать нашу службу... Запрос на качество здравоохранения, как и на благоустройство, ЖКХ, очень высокий", - приводят слова Воробьёва в пресс-службе регионального правительства.
Десять портативных кардиографов передал Одинцовской подстанции СМП губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
Вчера, 15:51Новости Подмосковья
Воробьев поздравил работников скорой помощи с профессиональным праздником
28 апреля отмечается День работника скорой медицинской помощи. Глава Подмосковья также поздравил персонал Одинцовской подстанции скорой медицинской помощи с праздником, добавили в сообщении. На сегодняшний день работает 655 бригад скорой помощи.
"Я очень благодарен, что сегодня формируется команда фельдшеров, врачей, водителей, которые работают в связке. Наша задача в том, чтобы и культура отношений была с нашими жителями, пациентами. И со своей стороны мы приобретаем новые машины. Стараемся приобретать еще более качественные машины, оснащать их всем необходимым оборудованием", - добавил губернатор.
 
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