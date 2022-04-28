https://ria.ru/20220428/podmoskove-1785975383.html

Власти Подмосковья намерены улучшить качество работы скорой помощи

Власти Подмосковья намерены улучшить качество работы скорой помощи - РИА Новости, 28.04.2022

Власти Подмосковья намерены улучшить качество работы скорой помощи

Власти Подмосковья намерены улучшить работу скорой помощи, запрос на качество здравоохранения очень высокий, заявил губернатор Андрей Воробьёв. РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T16:14

2022-04-28T16:14

2022-04-28T16:14

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Власти Подмосковья намерены улучшить работу скорой помощи, запрос на качество здравоохранения очень высокий, заявил губернатор Андрей Воробьёв."Я регулярно встречаюсь с теми, кто работает в бригадах, и внимательно стараюсь понять, какое оборудование нужно в первую очередь. И планшеты, и аппараты непрямого массажа сердца. Поэтому со своей стороны мы и дальше будем усиливать нашу службу... Запрос на качество здравоохранения, как и на благоустройство, ЖКХ, очень высокий", - приводят слова Воробьёва в пресс-службе регионального правительства.28 апреля отмечается День работника скорой медицинской помощи. Глава Подмосковья также поздравил персонал Одинцовской подстанции скорой медицинской помощи с праздником, добавили в сообщении. На сегодняшний день работает 655 бригад скорой помощи."Я очень благодарен, что сегодня формируется команда фельдшеров, врачей, водителей, которые работают в связке. Наша задача в том, чтобы и культура отношений была с нашими жителями, пациентами. И со своей стороны мы приобретаем новые машины. Стараемся приобретать еще более качественные машины, оснащать их всем необходимым оборудованием", - добавил губернатор.

https://ria.ru/20220428/vorobev-1785967630.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье)