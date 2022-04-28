https://ria.ru/20220428/podmoskove-1785918252.html

Воробьев: порядка 800 детей в год устраивают в приемные семьи в Подмосковье

Воробьев: порядка 800 детей в год устраивают в приемные семьи в Подмосковье - РИА Новости, 28.04.2022

Воробьев: порядка 800 детей в год устраивают в приемные семьи в Подмосковье

Порядка 800 детей в год в Московской области устраивают в приемные семьи, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T12:43

2022-04-28T12:43

2022-04-28T12:43

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Порядка 800 детей в год в Московской области устраивают в приемные семьи, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев."У нас нет детских домов - у нас есть очередь из приемных семей, это факт... К сожалению, каждый год дети по разным причинам попадают в детдом. Думаю, это порядка 800 человек в год. И мы всем находим семьи", - рассказал Воробьев - сказал Воробьев в эфире радио Sputnik.Он подчеркнул, что перед тем как стать приемными родителями, семьи проходят обучение и адаптацию в специальных центрах - их в регионе насчитывается 30."Мы смотрим, как ведут себя в разных ситуациях семьи, на их мотивацию, их желание внести вклад в судьбу (приемного) ребенка. И только убедившись, что семья готова и действительно хочет этого, мы включаем их в перечень семей", - добавил губернатор.Также в бюджет Московской области ежегодно закладывается 12 миллиардов рублей на то, чтобы дети-сироты жили и воспитывались в семьях, подчеркнул Воробьев.

https://ria.ru/20220428/podmoskove-1785913780.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), андрей воробьев