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Воробьев: порядка 800 детей в год устраивают в приемные семьи в Подмосковье - РИА Новости, 28.04.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220428/podmoskove-1785918252.html
Воробьев: порядка 800 детей в год устраивают в приемные семьи в Подмосковье
Воробьев: порядка 800 детей в год устраивают в приемные семьи в Подмосковье - РИА Новости, 28.04.2022
Воробьев: порядка 800 детей в год устраивают в приемные семьи в Подмосковье
Порядка 800 детей в год в Московской области устраивают в приемные семьи, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T12:43
2022-04-28T12:43
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Порядка 800 детей в год в Московской области устраивают в приемные семьи, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев."У нас нет детских домов - у нас есть очередь из приемных семей, это факт... К сожалению, каждый год дети по разным причинам попадают в детдом. Думаю, это порядка 800 человек в год. И мы всем находим семьи", - рассказал Воробьев - сказал Воробьев в эфире радио Sputnik.Он подчеркнул, что перед тем как стать приемными родителями, семьи проходят обучение и адаптацию в специальных центрах - их в регионе насчитывается 30."Мы смотрим, как ведут себя в разных ситуациях семьи, на их мотивацию, их желание внести вклад в судьбу (приемного) ребенка. И только убедившись, что семья готова и действительно хочет этого, мы включаем их в перечень семей", - добавил губернатор.Также в бюджет Московской области ежегодно закладывается 12 миллиардов рублей на то, чтобы дети-сироты жили и воспитывались в семьях, подчеркнул Воробьев.
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московская область (подмосковье), андрей воробьев
12:43 28.04.2022
 

Воробьев: порядка 800 детей в год устраивают в приемные семьи в Подмосковье

© Фото : Правительство Московской области Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© Фото : Правительство Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Порядка 800 детей в год в Московской области устраивают в приемные семьи, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
"У нас нет детских домов - у нас есть очередь из приемных семей, это факт... К сожалению, каждый год дети по разным причинам попадают в детдом. Думаю, это порядка 800 человек в год. И мы всем находим семьи", - рассказал Воробьев - сказал Воробьев в эфире радио Sputnik.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
12:26Новости Подмосковья
Воробьев: Подмосковье увеличивает маршруты для общественного отдыха
Он подчеркнул, что перед тем как стать приемными родителями, семьи проходят обучение и адаптацию в специальных центрах - их в регионе насчитывается 30.
"Мы смотрим, как ведут себя в разных ситуациях семьи, на их мотивацию, их желание внести вклад в судьбу (приемного) ребенка. И только убедившись, что семья готова и действительно хочет этого, мы включаем их в перечень семей", - добавил губернатор.
Также в бюджет Московской области ежегодно закладывается 12 миллиардов рублей на то, чтобы дети-сироты жили и воспитывались в семьях, подчеркнул Воробьев.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей Воробьев
 
 
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