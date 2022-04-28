https://ria.ru/20220428/podmoskove-1785913780.html

Воробьев: Подмосковье увеличивает маршруты для общественного отдыха

Воробьев: Подмосковье увеличивает маршруты для общественного отдыха - РИА Новости, 28.04.2022

Воробьев: Подмосковье увеличивает маршруты для общественного отдыха

Власти Подмосковья "увеличивают маршруты" для общественного отдыха, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T12:26

2022-04-28T12:26

2022-04-28T12:26

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

отдых

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Власти Подмосковья "увеличивают маршруты" для общественного отдыха, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев."Мы увеличиваем маршруты: музеи, гостиницы, (а также) все, что связано с отдыхом в парках", - рассказал Воробьев в эфире радио "Спутник".Губернатор подчеркнул, что парки в регионе востребованы, как и всё, что связано с активным отдыхом. При этом в приоритете у местных властей также и удобство таких зон: туалеты, места общественного питания. Строятся и гостиницы.В планах на майские праздники у губернатора, помимо работы, отправиться с дочерью в тур на лошадях, а также поиграть с детьми в футбол в местных парках.Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство РФ выделит 4 миллиарда рублей 19 регионам на строительство быстровозводимых отелей.

https://ria.ru/20220428/podmoskove-1785908209.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), андрей воробьев, отдых