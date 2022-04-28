https://ria.ru/20220428/podmoskove-1785913780.html
Воробьев: Подмосковье увеличивает маршруты для общественного отдыха
Воробьев: Подмосковье увеличивает маршруты для общественного отдыха - РИА Новости, 28.04.2022
Воробьев: Подмосковье увеличивает маршруты для общественного отдыха
Власти Подмосковья "увеличивают маршруты" для общественного отдыха, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T12:26
2022-04-28T12:26
2022-04-28T12:26
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
отдых
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Власти Подмосковья "увеличивают маршруты" для общественного отдыха, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев."Мы увеличиваем маршруты: музеи, гостиницы, (а также) все, что связано с отдыхом в парках", - рассказал Воробьев в эфире радио "Спутник".Губернатор подчеркнул, что парки в регионе востребованы, как и всё, что связано с активным отдыхом. При этом в приоритете у местных властей также и удобство таких зон: туалеты, места общественного питания. Строятся и гостиницы.В планах на майские праздники у губернатора, помимо работы, отправиться с дочерью в тур на лошадях, а также поиграть с детьми в футбол в местных парках.Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство РФ выделит 4 миллиарда рублей 19 регионам на строительство быстровозводимых отелей.
https://ria.ru/20220428/podmoskove-1785908209.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), андрей воробьев, отдых
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости.
Власти Подмосковья "увеличивают маршруты" для общественного отдыха, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев
.
"Мы увеличиваем маршруты: музеи, гостиницы, (а также) все, что связано с отдыхом в парках", - рассказал Воробьев в эфире радио "Спутник".
Губернатор подчеркнул, что парки в регионе востребованы, как и всё, что связано с активным отдыхом. При этом в приоритете у местных властей также и удобство таких зон: туалеты, места общественного питания. Строятся и гостиницы.
В планах на майские праздники у губернатора, помимо работы, отправиться с дочерью в тур на лошадях, а также поиграть с детьми в футбол в местных парках.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин
заявил, что правительство РФ выделит 4 миллиарда рублей 19 регионам на строительство быстровозводимых отелей.