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Воробьев: власти Подмосковья создали консультационный центр для беженцев - РИА Новости, 28.04.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220428/podmoskove-1785911894.html
Воробьев: власти Подмосковья создали консультационный центр для беженцев
Воробьев: власти Подмосковья создали консультационный центр для беженцев - РИА Новости, 28.04.2022
Воробьев: власти Подмосковья создали консультационный центр для беженцев
Власти Московской области создали в городе Одинцово консультационный центр для беженцев из республик Донбасса, где им помогают получить вид на жительство,... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T12:18
2022-04-28T12:18
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Власти Московской области создали в городе Одинцово консультационный центр для беженцев из республик Донбасса, где им помогают получить вид на жительство, гражданство РФ или политическое убежище, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев."Беженцев (из Донбасса в регионе) порядка 10 тысяч. Первое, что мы сделали, открыли консультационный центр для тех, кто хочет получить вид на жительство, политическое убежище, гражданство. Сделали это в удобной форме в Одинцово. Видим благодарность тех, кто приезжает туда и оформляет документы. Они важны, потому что без документов человек не может работать, устроить ребенка в детский сад или школу", - сказал Воробьев в эфире радио "Спутник".Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации.
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московская область (подмосковье), андрей воробьев
12:18 28.04.2022
 

Воробьев: власти Подмосковья создали консультационный центр для беженцев

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Власти Московской области создали в городе Одинцово консультационный центр для беженцев из республик Донбасса, где им помогают получить вид на жительство, гражданство РФ или политическое убежище, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
"Беженцев (из Донбасса в регионе) порядка 10 тысяч. Первое, что мы сделали, открыли консультационный центр для тех, кто хочет получить вид на жительство, политическое убежище, гражданство. Сделали это в удобной форме в Одинцово. Видим благодарность тех, кто приезжает туда и оформляет документы. Они важны, потому что без документов человек не может работать, устроить ребенка в детский сад или школу", - сказал Воробьев в эфире радио "Спутник".
Губернатор Московской области Андрей Воробьев на пленарном заседании открытия III Форума социальных инноваций регионов Роль национальных проектов в прорывном развитии социальной сферы регионов. 19 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
12:07Новости Подмосковья
Воробьев: в Подмосковье нет сокрушительных последствий кризиса
Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей Воробьев
 
 
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