https://ria.ru/20220428/podmoskove-1785911894.html

Воробьев: власти Подмосковья создали консультационный центр для беженцев

Воробьев: власти Подмосковья создали консультационный центр для беженцев - РИА Новости, 28.04.2022

Воробьев: власти Подмосковья создали консультационный центр для беженцев

Власти Московской области создали в городе Одинцово консультационный центр для беженцев из республик Донбасса, где им помогают получить вид на жительство,... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T12:18

2022-04-28T12:18

2022-04-28T12:18

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Власти Московской области создали в городе Одинцово консультационный центр для беженцев из республик Донбасса, где им помогают получить вид на жительство, гражданство РФ или политическое убежище, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев."Беженцев (из Донбасса в регионе) порядка 10 тысяч. Первое, что мы сделали, открыли консультационный центр для тех, кто хочет получить вид на жительство, политическое убежище, гражданство. Сделали это в удобной форме в Одинцово. Видим благодарность тех, кто приезжает туда и оформляет документы. Они важны, потому что без документов человек не может работать, устроить ребенка в детский сад или школу", - сказал Воробьев в эфире радио "Спутник".Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации.

https://ria.ru/20220428/podmoskove-1785908209.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), андрей воробьев