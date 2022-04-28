https://ria.ru/20220428/podmoskove-1785911894.html
Воробьев: власти Подмосковья создали консультационный центр для беженцев
Воробьев: власти Подмосковья создали консультационный центр для беженцев - РИА Новости, 28.04.2022
Воробьев: власти Подмосковья создали консультационный центр для беженцев
Власти Московской области создали в городе Одинцово консультационный центр для беженцев из республик Донбасса, где им помогают получить вид на жительство,... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T12:18
2022-04-28T12:18
2022-04-28T12:18
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155594/48/1555944893_0:271:2049:1423_1920x0_80_0_0_cbf6bfded292d2a4284f0a24e683daf4.jpg
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Власти Московской области создали в городе Одинцово консультационный центр для беженцев из республик Донбасса, где им помогают получить вид на жительство, гражданство РФ или политическое убежище, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев."Беженцев (из Донбасса в регионе) порядка 10 тысяч. Первое, что мы сделали, открыли консультационный центр для тех, кто хочет получить вид на жительство, политическое убежище, гражданство. Сделали это в удобной форме в Одинцово. Видим благодарность тех, кто приезжает туда и оформляет документы. Они важны, потому что без документов человек не может работать, устроить ребенка в детский сад или школу", - сказал Воробьев в эфире радио "Спутник".Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации.
https://ria.ru/20220428/podmoskove-1785908209.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155594/48/1555944893_0:79:2049:1615_1920x0_80_0_0_3c181c624620ce8c48187a40df3a28ac.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), андрей воробьев