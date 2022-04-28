https://ria.ru/20220428/podmoskove-1785909628.html

Воробьев: Подмосковье ищет потенциал роста для сельского хозяйства

Воробьев: Подмосковье ищет потенциал роста для сельского хозяйства - РИА Новости, 28.04.2022

Воробьев: Подмосковье ищет потенциал роста для сельского хозяйства

Московская область ищет потенциал роста для производства сельскохозяйственной продукции, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T12:11

2022-04-28T12:11

2022-04-28T12:11

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Московская область ищет потенциал роста для производства сельскохозяйственной продукции, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев."Встречаемся с людьми от науки, от эффективных собственников, чтобы вместе искать потенциал роста продукции по сельскому хозяйству. Рынок огромный, востребована (сельскохозяйственная) продукция от моркови до чего бы то ни было", - подчеркнул Воробьев в эфире радио "Спутник".В регионе есть возможность получить бесплатно 10 гектаров земли под развитие сельского хозяйства, добавил глава Подмосковья."Мы специальную программу предусмотрели субсидирования сельского хозяйства. Для чего? Для того, чтобы ты на посевной не западал и не терял темп. Купить удобрения, вовремя заплатить за лизинг техники. Все это критически важно. Особенно вот в этот момент. И здесь у нас программ поддержки, которую мы регулярно доводим до наших аграриев", - уточнил губернатор.

https://ria.ru/20220428/podmoskove-1785908209.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), андрей воробьев