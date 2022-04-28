https://ria.ru/20220428/podmoskove-1785908209.html

Воробьев: в Подмосковье нет сокрушительных последствий кризиса

Воробьев: в Подмосковье нет сокрушительных последствий кризиса - РИА Новости, 28.04.2022

Воробьев: в Подмосковье нет сокрушительных последствий кризиса

Московская область в отличие от других регионов страны не испытывала сокрушительных последствий от кризисов, однако переживает проблемы от снижения уровня... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T12:07

2022-04-28T12:07

2022-04-28T12:07

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Московская область в отличие от других регионов страны не испытывала сокрушительных последствий от кризисов, однако переживает проблемы от снижения уровня авиасообщения из-за западных санкций, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев."От кризисов, которые неминуемо проходит каждая страна и каждый регион, мы испытывали, наверное, не такие сокрушительные последствия. Но в этот раз ситуация усложнилась тем, что закрыт воздух (прервано авиасообщение со многими странами, объявившими РФ санкции после начала российской военной операции на Украине - ред.). Во-первых, это наши хабы "Домодедово", "Шереметьево". Во-вторых, у нас самое большое количество иностранных производств", - отметил Воробьев в эфире радио "Спутник".При этом иностранные компании, которые работают в Московской области, являются лидерами в своих международных дивизионах. Они работают стабильно, приносят прибыль, продукты и экспортный потенциал, добавил губернатор."Поэтому стоит задача максимально помочь экономике. И здесь есть магистральные программы. Первое - импортозамещение… Второе - малый и средний бизнес. Свыше 400 тысяч компаний работает здесь... Специальная программа, третья, для IT-индустрии. На прошлой неделе я встречался для того, чтобы дать дополнительные преференции тем, кто открывает новый бизнес. По сути это грант, который очень облегчает, делает выгодной твою экономическую модель окупаемости", - подчеркнул Воробьев.

https://ria.ru/20220428/vorobev-1785906638.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), андрей воробьев