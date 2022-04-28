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Командир взвода украинских морпехов отметил плохую подготовку британцев

Командир взвода украинских морпехов отметил плохую подготовку британцев - РИА Новости, 28.04.2022

Командир взвода украинских морпехов отметил плохую подготовку британцев

Добровольно сложивший оружие командир десантно-штурмового взвода первого отдельного батальона морской пехоты украинских войск Сергей Старчук пожаловался на... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T09:41

2022-04-28T09:41

2022-04-28T11:51

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ДОНЕЦК, 28 апр - РИА Новости. Добровольно сложивший оружие командир десантно-штурмового взвода первого отдельного батальона морской пехоты украинских войск Сергей Старчук пожаловался на плохую подготовку, даже для украинской армии, служивших у него британцев."Они были не очень хорошей подготовки даже для армии Украины. Аслина я перевел в другое подразделение, так как он не вытягивал физически. Много ел, был в слабой физической форме и был ленив. Пинер, хоть ему и 48 лет, нормально тянул", - сказал Старчук РИА Новости.Британцы Шон Пиннер и Эйден Аслин сдались в плен на Украине в середине апреля. Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что "прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами, лучшее, что их ждет - долгий срок в тюрьме". Он отметил, что иностранные наемники по международному гуманитарному праву не имеют статуса "комбатантов". Позднее Пиннер в эфире на телеканале "Россия 1" заявил, что он и Аслин обратились к премьер-министру Борису Джонсону с просьбой оказать содействие в их обмене на оппозиционного украинского политика Виктора Медведчука.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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Сдавшийся украинский командир рассказал о британцах, воевавших в Мариуполе Двое сдавшихся в Мариуполе британцев ранее воевали в Сирии, но не в составе британской армии, а это у них считается экстремизмом, вернуться домой они поэтому уже не могли - об этом рассказал РИА Новости сложивший оружие командир украинских морпехов Старчук 2022-04-28T09:41 true PT1M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, великобритания