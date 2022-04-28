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Британский депутат написал послу России, что в палате общин нет русофобов - РИА Новости, 28.04.2022
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Британский депутат написал послу России, что в палате общин нет русофобов
Британский депутат написал послу России, что в палате общин нет русофобов - РИА Новости, 28.04.2022
Британский депутат написал послу России, что в палате общин нет русофобов
Британский парламентарий Крис Брайант направил российскому послу в Лондоне Андрею Келину письмо, в котором написал, что не считает ни одного из своих коллег по... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T02:32
2022-04-28T07:42
россия
великобритания
андрей келин
парламент великобритании
в мире
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ЛОНДОН, 28 апр — РИА Новости. Британский парламентарий Крис Брайант направил российскому послу в Лондоне Андрею Келину письмо, в котором написал, что не считает ни одного из своих коллег по нижней палате русофобом.Ранее МИД сообщил о вводе персональных ограничений в отношении 287 членов британской Палаты общин, в частности за то, что они способствовали разжиганию русофобии в Великобритании.Он отметил вклад России в мировое искусство и науку. По его словам, речь идет не только о Чайковском, Пушкине, Достоевском и Чехове, "но о тысячах простых и невероятных россиян", которые оставили неизгладимый след в мире. Британский парламентарий выразил уверенность, что королевство не забудет роли России в победе над нацистской Германией."Наши претензии направлены не к российскому народу, а к действиями российского правительства", — добавил Брайант.
https://ria.ru/20220425/rusofobiya-1785415521.html
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россия, великобритания, андрей келин, парламент великобритании, в мире
02:32 28.04.2022 (обновлено: 07:42 28.04.2022)
 
Британский депутат написал послу России, что в палате общин нет русофобов

Британский депутат Брайант написал послу России Келину, что в палате общин нет русофобов

© РИА Новости / Денис ВорошиловЗдание парламента Великобритании в Лондоне
Здание парламента Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / Денис Ворошилов
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 28 апр — РИА Новости. Британский парламентарий Крис Брайант направил российскому послу в Лондоне Андрею Келину письмо, в котором написал, что не считает ни одного из своих коллег по нижней палате русофобом.
Ранее МИД сообщил о вводе персональных ограничений в отношении 287 членов британской Палаты общин, в частности за то, что они способствовали разжиганию русофобии в Великобритании.
"Я хочу ясно заявить, что ни один из тех людей, против которых вы ввели санкции, не является русофобом. Каждый британский парламентарий испытывает невероятное уважение к россиянам", — написал Брайант.
Он отметил вклад России в мировое искусство и науку. По его словам, речь идет не только о Чайковском, Пушкине, Достоевском и Чехове, "но о тысячах простых и невероятных россиян", которые оставили неизгладимый след в мире. Британский парламентарий выразил уверенность, что королевство не забудет роли России в победе над нацистской Германией.
"Наши претензии направлены не к российскому народу, а к действиями российского правительства", — добавил Брайант.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
25 апреля, 23:04
Русофобия культивируется в мире на самом высшем уровне, заявил Лавров
 
РоссияВеликобританияАндрей КелинПарламент ВеликобританииВ мире
 
 
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