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Британский депутат написал послу России, что в палате общин нет русофобов
Британский депутат написал послу России, что в палате общин нет русофобов - РИА Новости, 28.04.2022
Британский депутат написал послу России, что в палате общин нет русофобов
Британский парламентарий Крис Брайант направил российскому послу в Лондоне Андрею Келину письмо, в котором написал, что не считает ни одного из своих коллег по... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T02:32
2022-04-28T02:32
2022-04-28T07:42
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ЛОНДОН, 28 апр — РИА Новости. Британский парламентарий Крис Брайант направил российскому послу в Лондоне Андрею Келину письмо, в котором написал, что не считает ни одного из своих коллег по нижней палате русофобом.Ранее МИД сообщил о вводе персональных ограничений в отношении 287 членов британской Палаты общин, в частности за то, что они способствовали разжиганию русофобии в Великобритании.Он отметил вклад России в мировое искусство и науку. По его словам, речь идет не только о Чайковском, Пушкине, Достоевском и Чехове, "но о тысячах простых и невероятных россиян", которые оставили неизгладимый след в мире. Британский парламентарий выразил уверенность, что королевство не забудет роли России в победе над нацистской Германией."Наши претензии направлены не к российскому народу, а к действиями российского правительства", — добавил Брайант.
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россия, великобритания, андрей келин, парламент великобритании, в мире
02:32 28.04.2022 (обновлено: 07:42 28.04.2022)
Британский депутат написал послу России, что в палате общин нет русофобов
Британский депутат Брайант написал послу России Келину, что в палате общин нет русофобов