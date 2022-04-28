https://ria.ru/20220428/patriotizm-1785896796.html

Россияне рассказали, кого можно назвать патриотом

Россияне рассказали, кого можно назвать патриотом - РИА Новости, 28.04.2022

Россияне рассказали, кого можно назвать патриотом

Каждый второй россиянин считает, что патриотизм - это работать и действовать во благо страны, столько же определяют патриотизм как любовь к стране, следует из... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T11:32

2022-04-28T11:32

2022-04-28T12:10

общество

россия

вциом

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Каждый второй россиянин считает, что патриотизм - это работать и действовать во благо страны, столько же определяют патриотизм как любовь к стране, следует из результатов исследования ВЦИОМ, который представил гендиректор Фонда ВЦИОМ Константин Абрамов в ходе заседания "Ленского клуба".Согласно результатам опроса, патриотом себя считают 92% россиян.Половина граждан (50%) считают патриотизмом любить свою страну, столько же определили патриотизм как "работать и действовать во благо и процветания страны", 44% - "защищать свою страну от любых нападок и обвинений", 34% - "стремиться к изменению положения дел в стране для обеспечения достойного будущего", 29% - говорить о своей стране только правду."За 20 лет выросла доля тех, кто считает, что быть патриотом - это работать и действовать во благо страны с 35% в 2000 года до 50% в 2022 году", - отметил Абрамов.Кроме этого, респондентов спросили о главных событиях в России за последние 10-15 лет, которые вызывают у них чувство гордости.Участники исследования назвали таковыми признание Россией независимости ДНР и ЛНР (18%), присоединение Крыма (18%), спортивные достижения россиян (8%).Также респондентов попросили назвать главные достижения страны за последние 10-15 лет. Среди ответов россияне назвали возрождение армии (8%), развитие космической отрасли (7%), присоединение Крыма, спортивные достижения, развитие отечественного производства (по 4%).Исследование ВЦИОМ проводилось 17 апреля. Статистическая погрешность составляет 2,5%. В исследовании принимали участие 1600 человек старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам.

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https://ria.ru/20220406/zhirinovskiy-1782092288.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, россия, вциом