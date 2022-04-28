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В Освенциме после двухлетнего перерыва проходит "Марш живых" - РИА Новости, 28.04.2022
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В Освенциме после двухлетнего перерыва проходит "Марш живых"
В Освенциме после двухлетнего перерыва проходит "Марш живых" - РИА Новости, 28.04.2022
В Освенциме после двухлетнего перерыва проходит "Марш живых"
"Марш живых" проходит в польском Освенциме в память о жертвах холокоста, данное мероприятие транслирует Польское телевидение. РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T17:47
2022-04-28T18:04
в мире
анджей дуда
польша
освенцим
израиль
юнеско
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ВАРШАВА, 28 апр – РИА Новости. "Марш живых" проходит в польском Освенциме в память о жертвах холокоста, данное мероприятие транслирует Польское телевидение.Марш живых - это образовательный проект, организованный одноименной международной организацией. Первый марш состоялся в 1988 году, в шествиях в разное время участвовали президенты и премьеры Польши и Израиля, лауреаты Нобелевской премии и священнослужители различных конфессий.В последние два года "Марш живых" не проводился из-за пандемии коронавируса.В четверг в марше принимает участие президент Польши Анджей Дуда. Во главе колонны из нескольких сотен участников он направился из-под исторических главных ворот бывшего лагеря Аушвиц-I с надписью "Arbeit macht frei" ("Труд освобождает") к месту, где располагался концлагерь Аушвиц-II Биркенау. У установленного здесь памятника жертвам нацизма проходит главная церемония траурного мероприятия.Президент Польши в своем выступлении предостерег от любого вида ненависти. "Мы всегда повторяем, что осуждаем любую ненависть. Мы находимся на Марше живых и воздаем долг памяти жертвам холокоста для того, чтобы никогда более на свете ничего подобного не случилось", - сказал Дуда."Мы все говорим об этом с глубокой убежденностью и точно знаем, что то страшное преступление взялось из ненависти, ненависти, привитой немецкому народу, народу с великой культурой и великой историей. Трудно себе это представить", - отметил он.При этом польский президент напомнил, что в общей сложности во время Второй мировой войны Польша потеряла шесть миллионов граждан, из которых более трех миллионов были польскими евреями.Аушвиц-Биркенау (в польском городе Освенцим) был крупнейшим и дольше остальных просуществовавшим нацистским концлагерем, поэтому он стал одним из главных символов холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона составляли евреи, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах. Лагерь был освобожден 27 января 1945 года войсками Красной армии. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
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в мире, анджей дуда, польша, освенцим, израиль, юнеско
17:47 28.04.2022 (обновлено: 18:04 28.04.2022)
 
В Освенциме после двухлетнего перерыва проходит "Марш живых"

В польском Освенциме проходит "Марш живых" после двухлетнего перерыва

© AP Photo / Czarek SokolowskiПрезидент Польши Анджей Дуда и переживший холокост Эд Мосберг на мероприятии "Марш живых" в Польше
Президент Польши Анджей Дуда и переживший холокост Эд Мосберг на мероприятии Марш живых в Польше - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© AP Photo / Czarek Sokolowski
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ВАРШАВА, 28 апр – РИА Новости. "Марш живых" проходит в польском Освенциме в память о жертвах холокоста, данное мероприятие транслирует Польское телевидение.
Марш живых - это образовательный проект, организованный одноименной международной организацией. Первый марш состоялся в 1988 году, в шествиях в разное время участвовали президенты и премьеры Польши и Израиля, лауреаты Нобелевской премии и священнослужители различных конфессий.
В последние два года "Марш живых" не проводился из-за пандемии коронавируса.
В четверг в марше принимает участие президент Польши Анджей Дуда. Во главе колонны из нескольких сотен участников он направился из-под исторических главных ворот бывшего лагеря Аушвиц-I с надписью "Arbeit macht frei" ("Труд освобождает") к месту, где располагался концлагерь Аушвиц-II Биркенау. У установленного здесь памятника жертвам нацизма проходит главная церемония траурного мероприятия.
Президент Польши в своем выступлении предостерег от любого вида ненависти. "Мы всегда повторяем, что осуждаем любую ненависть. Мы находимся на Марше живых и воздаем долг памяти жертвам холокоста для того, чтобы никогда более на свете ничего подобного не случилось", - сказал Дуда.
Участники мероприятия, посвященного освобождению концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау, в Освенциме - РИА Новости, 1920, 21.02.2020
21 февраля 2020, 11:04Сказано в эфире
Сенатор: сказать неправду про Освенцим практически невозможно Обнародованы результаты опроса, проведенного в Польше в рамках проекта "Sputnik.Мнения". Речь шла об отношении поляков к событиям конца Второй мировой войны. Результаты опроса прокомментировал в эфире радио Sputnik сенатор Олег Морозов.
"Мы все говорим об этом с глубокой убежденностью и точно знаем, что то страшное преступление взялось из ненависти, ненависти, привитой немецкому народу, народу с великой культурой и великой историей. Трудно себе это представить", - отметил он.
При этом польский президент напомнил, что в общей сложности во время Второй мировой войны Польша потеряла шесть миллионов граждан, из которых более трех миллионов были польскими евреями.
Аушвиц-Биркенау (в польском городе Освенцим) был крупнейшим и дольше остальных просуществовавшим нацистским концлагерем, поэтому он стал одним из главных символов холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона составляли евреи, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах. Лагерь был освобожден 27 января 1945 года войсками Красной армии. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Советские врачи и представители Красного креста среди узников Освенцима в первые часы после освобождения лагеря - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
11 апреля, 04:37
Международный день освобождения узников фашистских концлагерей
 
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