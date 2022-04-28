https://ria.ru/20220428/osventsim-1786000875.html

В Освенциме после двухлетнего перерыва проходит "Марш живых"

В Освенциме после двухлетнего перерыва проходит "Марш живых" - РИА Новости, 28.04.2022

В Освенциме после двухлетнего перерыва проходит "Марш живых"

"Марш живых" проходит в польском Освенциме в память о жертвах холокоста, данное мероприятие транслирует Польское телевидение. РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T17:47

2022-04-28T17:47

2022-04-28T18:04

в мире

анджей дуда

польша

освенцим

израиль

юнеско

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ВАРШАВА, 28 апр – РИА Новости. "Марш живых" проходит в польском Освенциме в память о жертвах холокоста, данное мероприятие транслирует Польское телевидение.Марш живых - это образовательный проект, организованный одноименной международной организацией. Первый марш состоялся в 1988 году, в шествиях в разное время участвовали президенты и премьеры Польши и Израиля, лауреаты Нобелевской премии и священнослужители различных конфессий.В последние два года "Марш живых" не проводился из-за пандемии коронавируса.В четверг в марше принимает участие президент Польши Анджей Дуда. Во главе колонны из нескольких сотен участников он направился из-под исторических главных ворот бывшего лагеря Аушвиц-I с надписью "Arbeit macht frei" ("Труд освобождает") к месту, где располагался концлагерь Аушвиц-II Биркенау. У установленного здесь памятника жертвам нацизма проходит главная церемония траурного мероприятия.Президент Польши в своем выступлении предостерег от любого вида ненависти. "Мы всегда повторяем, что осуждаем любую ненависть. Мы находимся на Марше живых и воздаем долг памяти жертвам холокоста для того, чтобы никогда более на свете ничего подобного не случилось", - сказал Дуда."Мы все говорим об этом с глубокой убежденностью и точно знаем, что то страшное преступление взялось из ненависти, ненависти, привитой немецкому народу, народу с великой культурой и великой историей. Трудно себе это представить", - отметил он.При этом польский президент напомнил, что в общей сложности во время Второй мировой войны Польша потеряла шесть миллионов граждан, из которых более трех миллионов были польскими евреями.Аушвиц-Биркенау (в польском городе Освенцим) был крупнейшим и дольше остальных просуществовавшим нацистским концлагерем, поэтому он стал одним из главных символов холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона составляли евреи, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах. Лагерь был освобожден 27 января 1945 года войсками Красной армии. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

https://radiosputnik.ria.ru/20200221/1565044467.html

https://ria.ru/20220411/uzniki-1782520563.html

польша

освенцим

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, анджей дуда, польша, освенцим, израиль, юнеско