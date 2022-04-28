https://ria.ru/20220428/oruzhie-1785919690.html

Накачивание Украины оружием угрожает безопасности континента, заявил Песков

Накачивание Украины оружием угрожает безопасности континента, заявил Песков - РИА Новости, 28.04.2022

Накачивание Украины оружием угрожает безопасности континента, заявил Песков

Тенденция на накачивание тяжелыми вооружениями Украины и других стран угрожает безопасности континента, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков,... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T12:48

2022-04-28T12:48

2022-04-28T12:54

в мире

украина

дмитрий песков

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Тенденция на накачивание тяжелыми вооружениями Украины и других стран угрожает безопасности континента, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление главы МИД Великобритании Лиз Трасс о том, западные страны должны усилить военный потенциал не только Киева, но и Молдовы и Грузии."Сама по себе тенденция на накачивание вооружениями, в том числе тяжелыми вооружениями, Украины и других стран – это те действия, которые угрожают безопасности континента, провоцируют нестабильность", - сказал Песков в четверг во время общения с журналистами.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.

https://ria.ru/20220428/mid-1785915690.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, дмитрий песков