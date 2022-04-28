12:48 28.04.2022 (обновлено: 12:54 28.04.2022)
Накачивание Украины оружием угрожает безопасности континента, заявил Песков
Песков: тенденция по накачиванию Украины оружием угрожает безопасности континента
Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Тенденция на накачивание тяжелыми вооружениями Украины и других стран угрожает безопасности континента, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление главы МИД Великобритании Лиз Трасс о том, западные страны должны усилить военный потенциал не только Киева, но и Молдовы и Грузии.
"Сама по себе тенденция на накачивание вооружениями, в том числе тяжелыми вооружениями, Украины и других стран – это те действия, которые угрожают безопасности континента, провоцируют нестабильность", - сказал Песков в четверг во время общения с журналистами.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.