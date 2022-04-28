https://ria.ru/20220428/oruzhie-1785914873.html

Западным оружием для Украины могут завладеть террористы, заявила Захарова

Западным оружием для Украины могут завладеть террористы, заявила Захарова - РИА Новости, 28.04.2022

Западным оружием для Украины могут завладеть террористы, заявила Захарова

Западное оружие, поставляемое украине, может попасть в руки террористов так же, как это случилось с поставками оппозиции САР, сообщила на брифинге в Москве... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T12:30

2022-04-28T12:30

2022-04-28T12:30

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Западное оружие, поставляемое украине, может попасть в руки террористов так же, как это случилось с поставками оппозиции САР, сообщила на брифинге в Москве официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Хорошо просматриваются параллели с сирийским сюжетом, когда поставляемое западом так называемой умеренной сирийской оппозиции оружие в массовом количестве продавалось на черном рынке и попало в руки террористов ИГ*", - рассказала она ."Помните, с кем потом боролся запад? США? Британия? Париж? Берлин? Рим? Конечно, с тем же самым ИГ*, та самая закономерность", - добавила Захарова."Мы не исключаем, что такая же участь, а на самом деле, мы предрекаем, что такая же участь постигнет западное оружие на Украине", - сказала она.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20220428/ukraina-1785899811.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, украина, донбасс