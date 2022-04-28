Рейтинг@Mail.ru
Западным оружием для Украины могут завладеть террористы, заявила Захарова - РИА Новости, 28.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220428/oruzhie-1785914873.html
Западным оружием для Украины могут завладеть террористы, заявила Захарова
Западным оружием для Украины могут завладеть террористы, заявила Захарова - РИА Новости, 28.04.2022
Западным оружием для Украины могут завладеть террористы, заявила Захарова
Западное оружие, поставляемое украине, может попасть в руки террористов так же, как это случилось с поставками оппозиции САР, сообщила на брифинге в Москве... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T12:30
2022-04-28T12:30
в мире
россия
украина
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783574152_0:142:3137:1907_1920x0_80_0_0_640d8114aac08ed65d694f13389689fa.jpg
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Западное оружие, поставляемое украине, может попасть в руки террористов так же, как это случилось с поставками оппозиции САР, сообщила на брифинге в Москве официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Хорошо просматриваются параллели с сирийским сюжетом, когда поставляемое западом так называемой умеренной сирийской оппозиции оружие в массовом количестве продавалось на черном рынке и попало в руки террористов ИГ*", - рассказала она ."Помните, с кем потом боролся запад? США? Британия? Париж? Берлин? Рим? Конечно, с тем же самым ИГ*, та самая закономерность", - добавила Захарова."Мы не исключаем, что такая же участь, а на самом деле, мы предрекаем, что такая же участь постигнет западное оружие на Украине", - сказала она.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.* Террористическая организация, запрещена в России
https://ria.ru/20220428/ukraina-1785899811.html
россия
украина
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783574152_204:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_f7e09153d6d5bf24d1a3b0a7015d0bc8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, донбасс
12:30 28.04.2022
 
Западным оружием для Украины могут завладеть террористы, заявила Захарова

Представитель МИД Захарова: западным оружием для Украины могут завладеть террористы

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Западное оружие, поставляемое украине, может попасть в руки террористов так же, как это случилось с поставками оппозиции САР, сообщила на брифинге в Москве официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Хорошо просматриваются параллели с сирийским сюжетом, когда поставляемое западом так называемой умеренной сирийской оппозиции оружие в массовом количестве продавалось на черном рынке и попало в руки террористов ИГ*", - рассказала она .
"Помните, с кем потом боролся запад? США? Британия? Париж? Берлин? Рим? Конечно, с тем же самым ИГ*, та самая закономерность", - добавила Захарова.
"Мы не исключаем, что такая же участь, а на самом деле, мы предрекаем, что такая же участь постигнет западное оружие на Украине", - сказала она.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
* Террористическая организация, запрещена в России
Эдуард Басурин - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
11:39Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Поставки Западом оружия Украине не изменят ход операции, заявил Басурин
 
В миреРоссияУкраинаДонбасс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала