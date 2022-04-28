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"Единая Россия" займется восстановлением Вечных огней в Донбассе
"Единая Россия" займется восстановлением Вечных огней в Донбассе - РИА Новости, 28.04.2022
"Единая Россия" займется восстановлением Вечных огней в Донбассе
Партия "Единая Россия" поможет восстановить Вечные огни в Донбассе, сказал секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак. РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T16:38
2022-04-28T16:38
2022-04-28T16:46
обострение ситуации в днр и лнр
общество
россия
единая россия
андрей турчак
луганская народная республика
донецкая народная республика
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Партия "Единая Россия" поможет восстановить Вечные огни в Донбассе, сказал секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак."Во многих местах в память о павших горят Вечные огни и Огни памяти. Всего в стране насчитывается 2825 таких мемориальных объектов. Мы должны не только обеспечить надлежащее состояние всех Вечных огней и Огней памяти в нашей стране. Но и провести учет и инвентаризацию комплексов Вечного огня и в Луганской, и в Донецкой Народных республиках. В том числе на освобожденных территориях. Там, где эти мемориалы разрушены или заброшены, надо помочь в восстановлении. Прошу подключить к этой работе наших закрепленных за территориями коллег Дмитрия Саблина и Виктора Водолацкого", - сказал Турчак на заседании президиума Генсовета.Уточняется, что работа будет организована в рамках реализации закона о безвозмездной поставке газа для Вечных огней и Огней памяти.
https://ria.ru/20220425/znamya-1785266699.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, россия, единая россия, андрей турчак, луганская народная республика, донецкая народная республика
16:38 28.04.2022 (обновлено: 16:46 28.04.2022)
"Единая Россия" займется восстановлением Вечных огней в Донбассе
Турчак: "Единая Россия" поможет восстановить Вечные огни в Донбассе