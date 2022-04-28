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Глава МО Канады подтвердила, что их военные учат ВСУ использовать гаубицы - РИА Новости, 28.04.2022
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Глава МО Канады подтвердила, что их военные учат ВСУ использовать гаубицы
Глава МО Канады подтвердила, что их военные учат ВСУ использовать гаубицы - РИА Новости, 28.04.2022
Глава МО Канады подтвердила, что их военные учат ВСУ использовать гаубицы
Министр обороны Канады Анита Ананд подтвердила, что канадские военные обучают украинских использовать артиллерию. РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T23:34
2022-04-28T23:34
в мире
ллойд остин
канада
украина
министерство обороны сша
донбасс
анита ананд
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ВАШИНГТОН, 28 апр - РИА Новости. Министр обороны Канады Анита Ананд подтвердила, что канадские военные обучают украинских использовать артиллерию."На прошлой неделе совместно с нашими американскими союзниками мы укрепили нашу поддержку, поставив гаубицы M777 украинским силам, и я могу подтвердить, что канадские военные сейчас обучают своих украинских коллег обращению с этим оружием", - сказал Ананд на совместной пресс-конференции с шефом Пентагона Ллойдом Остином.Она не уточнила, где происходило обучение.Радиостанция Radio-Canada со ссылкой на документы и фотографии сообщала ранее, что Канада в рамках тренировочной миссии UNIFIER на Украине обучала представителей нацистского полка "Азов" (против боевиков которого в РФ возбуждено уголовное дело). Отмечалось, что канадское минобороны отрицает, что занималось обучением бойцов "Азова", однако представитель ведомства признавал, что сотрудники учебной миссии не контролируют отбор людей, проходящих обучение, ответственность за это лежит на Украине.Канадский телеканал CTV в четверг сообщил о новых свидетельствах того, что канадские военные инструкторы обучали украинских неонацистов. CTV удалось найти в социальных сетях доказательства того, что боевики "Азова" тренировались с канадскими инструкторами. Речь идет о фотографии в социальной сети члена "Азова" Кирилла Беркаля, отметил телеканал, добавив, что в аккаунте представлена также "нацистская символика и другие экстремистские взгляды".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220428/obuchenie-1786041505.html
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в мире, ллойд остин, канада, украина, министерство обороны сша, донбасс, анита ананд
23:34 28.04.2022
 
Глава МО Канады подтвердила, что их военные учат ВСУ использовать гаубицы

Глава МО Ананд подтвердила, что канадские военные учат украинских использовать гаубицы

© Depositphotos / IrynaTolmФлаги Канады в Оттаве
Флаги Канады в Оттаве - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© Depositphotos / IrynaTolm
Флаги Канады в Оттаве. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 апр - РИА Новости. Министр обороны Канады Анита Ананд подтвердила, что канадские военные обучают украинских использовать артиллерию.
"На прошлой неделе совместно с нашими американскими союзниками мы укрепили нашу поддержку, поставив гаубицы M777 украинским силам, и я могу подтвердить, что канадские военные сейчас обучают своих украинских коллег обращению с этим оружием", - сказал Ананд на совместной пресс-конференции с шефом Пентагона Ллойдом Остином.
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Вчера, 22:15Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Канадские военные инструкторы обучали украинских неонацистов, сообщили СМИ
Она не уточнила, где происходило обучение.
Радиостанция Radio-Canada со ссылкой на документы и фотографии сообщала ранее, что Канада в рамках тренировочной миссии UNIFIER на Украине обучала представителей нацистского полка "Азов" (против боевиков которого в РФ возбуждено уголовное дело). Отмечалось, что канадское минобороны отрицает, что занималось обучением бойцов "Азова", однако представитель ведомства признавал, что сотрудники учебной миссии не контролируют отбор людей, проходящих обучение, ответственность за это лежит на Украине.
Канадский телеканал CTV в четверг сообщил о новых свидетельствах того, что канадские военные инструкторы обучали украинских неонацистов. CTV удалось найти в социальных сетях доказательства того, что боевики "Азова" тренировались с канадскими инструкторами. Речь идет о фотографии в социальной сети члена "Азова" Кирилла Беркаля, отметил телеканал, добавив, что в аккаунте представлена также "нацистская символика и другие экстремистские взгляды".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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В миреЛлойд ОстинКанадаУкраинаМинистерство обороны СШАДонбассАнита Ананд
 
 
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