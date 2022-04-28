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СК даст правовую оценку факту обстрела Украиной гуманитарной колонны - РИА Новости, 28.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220428/obstrel-1786033933.html
СК даст правовую оценку факту обстрела Украиной гуманитарной колонны
СК даст правовую оценку факту обстрела Украиной гуманитарной колонны - РИА Новости, 28.04.2022
СК даст правовую оценку факту обстрела Украиной гуманитарной колонны
Следователи дадут правовую оценку факту обстрела со стороны Украины гуманитарной колонны под Белгородом, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T21:06
2022-04-28T21:06
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
донбасс
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
русская православная церковь
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Следователи дадут правовую оценку факту обстрела со стороны Украины гуманитарной колонны под Белгородом, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Следственным комитетом будет дана уголовно-правовая оценка действиям военнослужащих ВСУ в связи с обстрелом российской гуманитарной колонны", - говорится в сообщении.Отмечается, что 27 апреля волонтеры вместе с гуманитарной миссией "Внуков" и движением РПЦ "Патриарший доброволец" подверглись прицельному минометному обстрелу со стороны Украины на пути из Харьковской области."Следователи СК России в рамках уголовных дел о преступлениях украинских военнослужащих расследуют указанный факт и установят лиц, отдававших заведомо незаконные приказы, а также их исполнителей с целью последующего привлечения виновных к уголовной ответственности", - добавляется в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220428/obstrel-1785868043.html
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в мире, украина, донбасс, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, русская православная церковь
21:06 28.04.2022
 
СК даст правовую оценку факту обстрела Украиной гуманитарной колонны

СК даст правовую оценку факту обстрела со стороны Украины гуманитарной колонны

© РИА Новости / Максим ЗахаровДоставка гуманитарной помощи в Луганск
Доставка гуманитарной помощи в Луганск - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
Доставка гуманитарной помощи в Луганск. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Следователи дадут правовую оценку факту обстрела со стороны Украины гуманитарной колонны под Белгородом, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Следственным комитетом будет дана уголовно-правовая оценка действиям военнослужащих ВСУ в связи с обстрелом российской гуманитарной колонны", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 27 апреля волонтеры вместе с гуманитарной миссией "Внуков" и движением РПЦ "Патриарший доброволец" подверглись прицельному минометному обстрелу со стороны Украины на пути из Харьковской области.
"Следователи СК России в рамках уголовных дел о преступлениях украинских военнослужащих расследуют указанный факт и установят лиц, отдававших заведомо незаконные приказы, а также их исполнителей с целью последующего привлечения виновных к уголовной ответственности", - добавляется в сообщении.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Обстрел со стороны Украины гуманитарной колонны под Белгородом - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
Вчера, 09:17Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Гуманитарная колонна попала под обстрел со стороны Украины под Белгородом
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаДонбассСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы УкраиныРусская православная церковь
 
 
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