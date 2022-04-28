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Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 28.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220428/obstrel-1786014096.html
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 28.04.2022
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк, выпустив по городу пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T18:34
2022-04-28T18:47
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
днр
украина
донбасс
донецк (днр)
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 28 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, выпустив по городу пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 18.15 (совпадает с мск) – населенный пункт Красногоровка – город Донецк: выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в четверг сообщило о семи фактах обстрела Донецка, а также Петровского и Кировского районов со стороны украинских войск. Донецк обстреливали в том числе из РСЗО "Град".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, днр, украина, донбасс, донецк (днр), донецкая народная республика, сцкк
18:34 28.04.2022 (обновлено: 18:47 28.04.2022)
 
Украинские войска обстреляли Донецк

В ДНР сообщили, что украинские войска обстреляли Донецк

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС ДНР ликвидируют последствия попадания снаряда ВСУ в жилой дом на улице Пинтера в Донецке
Сотрудники МЧС ДНР ликвидируют последствия попадания снаряда ВСУ в жилой дом на улице Пинтера в Донецке - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
Сотрудники МЧС ДНР ликвидируют последствия попадания снаряда ВСУ в жилой дом на улице Пинтера в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 28 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, выпустив по городу пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 18.15 (совпадает с мск) – населенный пункт Красногоровка – город Донецк: выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в четверг сообщило о семи фактах обстрела Донецка, а также Петровского и Кировского районов со стороны украинских войск. Донецк обстреливали в том числе из РСЗО "Град".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Кадры района Донецка после обстрела ВСУ
Вчера, 15:53Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДНРУкраинаДонбассДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаСЦКК
 
 
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