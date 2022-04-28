https://ria.ru/20220428/obstrel-1785955572.html

ЛНР: при обстреле Первомайска со стороны ВСУ пострадала мирная жительница

ЛНР: при обстреле Первомайска со стороны ВСУ пострадала мирная жительница - РИА Новости, 28.04.2022

ЛНР: при обстреле Первомайска со стороны ВСУ пострадала мирная жительница

Жительница Первомайска в Луганской народной республике получила ранения в результате обстрела населенного пункта в 9.10 (совпадает с мск) со стороны украинских... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T15:02

2022-04-28T15:02

2022-04-28T15:22

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

лнр

первомайск

луганская народная республика

сцкк

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ЛУГАНСК, 28 апр - РИА Новости. Жительница Первомайска в Луганской народной республике получила ранения в результате обстрела населенного пункта в 9.10 (совпадает с мск) со стороны украинских войск, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."В результате артиллерийского обстрела населенного пункта Первомайск ранена мирная жительница 1993 года рождения", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ЛНР в СЦКК ранее в четверг сообщило, что в 9.10 украинские войска выпустили по Первомайску четыре снаряда калибром 152 миллиметра.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220428/obstrel-1785948880.html

первомайск

луганская народная республика

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в мире, лнр, первомайск, луганская народная республика, сцкк