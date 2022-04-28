13:10 28.04.2022 (обновлено: 13:35 28.04.2022)
ВСУ дважды обстреляли Донецк из "Градов"
ВСУ за пять минут дважды обстреляли Донецк из "Градов"
Разрушенный дом в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 28 апр - РИА Новости. Украинские войска за пять минут дважды обстреляли Донецк, выпустив 15 снарядов калибром 122 миллиметра и четыре ракеты из реактивной системы залпового огня "Град", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 12.45 - н.п. Красногоровка – г. Донецк: выпущено 15 снарядов калибром 122 мм;️ 12.50 - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Петровский район): выпущено 4 ракеты из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.